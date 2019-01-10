جميلة البوابة: وصفات من الشاي الأخضر لنضارة الوجه

من لا يريد أن يبدو جميلاً، ولكن للأسف مستحضرات التجميل قاسية على البشرة ويمكن أن تكون سببًا للإصابة بالعديد من المشاكل الجلدية التي تؤدي إلى ظهور علامات مبكرة للشيخوخة. حسنا ، هناك مكون واحد يمكن أن يصنع العجائب وهو الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر، مستخلص من شجيرة تعرف باسم الكاميليا سينينسيس ، وهو غني بمضادات الأكسدة ، والتي لا تعزز الصحة الجيدة فقط ولكن في نفس الوقت يمكن أن تكون مكون تجميل رائع.

الشاي الأخضر مصدر هام لمضادات الأكسدة ، فيتامين C و E ، والتي تعتبر مثالية للعناية بالبشرة. وتطبيق الشاي الأخضر على شكل أقنعة للوجه أو كريمات يمكن أن يكون فعالا في الحفاظ على بشرة جيدة

أقنعة الوجه:

الشاي الأخضر وقشر البرتقال

هذا علاج فوري للبشرة الجافة والباهتة ، في وعاء تضاف ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر و 1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال ويسكب 1/2 ملعقة شاي عسل ، ويخلط في مزيج ناعم ويطبق على الوجه. يشطف بالماء الفاتر.

الشاي الأخضر والنعناع

في وعاء تضاف 3 ملعقة طعام من أوراق الشاي الأخضر ، 2 ملعقة كبيرة أوراق النعناع و 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام. تصنع عجينة من جميع المكونات وتطبق على البشرة. اترك القناع حتى يجف ثم اغسله!

دقيق الأرز والشاي الأخضر

قناع الوجه هذا مثالي لعلاج البشرة الدهنية. تخلط 2 ملعقة طعام من طحين الأرز ، و 1 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر ، و 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون معًا. يترك القناع ليجف ويشطف بالماء الدافئ.