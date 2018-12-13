شاي الزعتر: لمكافحة الالتهاب وضغط الدم والوقاية من السرطان

شاي الزعتر ، غني بالمعادن ، الزيوت الطيارة ، الفلافونويد المفيدة والفينول ، هو اختيار مشروب صحي.

شرب شاي الزعتر بانتظام يمكن أن يكون مفيدا لصحتك بسبب وفرة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وقد أظهرت الأبحاث المنشورة المختلفة أن نبات الزعتر قد يساعد في:

علاج السعال

لمشاكل الجهاز التنفسي، يعتبر الزعتر من أفضل أنواع الشاي العشبية، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا. وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في تهدئة الاحتقان والسعال، ولكن أيضًا يهاجم العامل الممرض.

مكافحة البكتيريا

تحتوي الزيوت الأساسية الموجودة في الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا. وهي فعالة ضد كولاي ، سلالة البكتيرية المسؤولة عن مختلف الأمراض بما في ذلك الإسهال والالتهاب الرئوي.

إدارة الالتهاب

الثيمول ، وهو مركب نشط في الزعتر، قد يساعد في علاج الالتهاب عن طريق كبت بعض مسارات الالتهابات. كما انه مفيد ضد التهاب الصفاق، وهو التهاب الصفاق، الغشاء الذي يغطي الأجهزة ما في منطقة البطن لديك.

إدارة ضغط الدم

في دراسة أجريت على الفئران ، ساعد الزعتر على خفض ضغط الدم. هذه النتيجة توحي بأن حمية البحر الأبيض المتوسط ، حيث يستخدم الزعتر على نطاق واسع ، يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات ضغط الدم لدى البشر.

تقلصات الدورة الشهرية

شاي الزعتر فعال جدا في علاج تشنجات الحيض بسبب التأثيرات المضادة للتشنج لبعض المركبات النشطة. أيضا ، يمكن أن يساعد الشاي الزعتر في القضاء على عدم الراحة والألم من الحيض ، وحتى تحسين الآثار الجانبية الأخرى ، بما في ذلك التقلبات المزاجية.

الحد من مخاطر السرطان

أفادت دراسة نُشرت في "اتصالات المنتجات الطبيعية" أن مستخلصات الزعتر أظهرت سمية خلوية ضد سرطانات القولون. أيضا ، في دراسة أخرى ، أبلغ عن الزعتر أن لها آثار مفيدة ضد سرطان الثدي.

وصفة الشاي الزعتر:

المقادير:

2 كوب ماء (مصفاة)

1 شريحة الليمون

1 ملعقة صغيرة مجففة أوراق الزعتر

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يترك الماء ليغلي.

تخفض الحرارة إلى نار هادئة.

تضاف أوراق الزعتر المجففة.

يغطى القدر.

يسمح للخليط بالتخمير لمدة 5 دقائق تقريبًا.

يرفع عن الحرارة ، ويترك ليبرد لمدة 1-2 دقيقة على الأقل.

يصفى الشاي في فنجان.

تضاف شريحة الليمون والعسل ، إذا رغبت في ذلك