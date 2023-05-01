من شروط التسجيل في الحج 2023 أنه يقتصر أداء فرضة الحج لهذا العام 2023/1444 لمن لم يسبق له أداء الفريضة من قبل، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج، لكن حسب ما جاء في الموقع الالكتروني لدائرة الحج والعمرة أن التسجيل قد انتهى 19 أبريل/نيسان 2023.

شروط التسجيل في الحج 2023

فيما يلي شروط التسجيل في الحج 2023 بحسب الموقع الالكتروني لدائرة الحج والعمرة (https://hajj.gov.jo):

1- يبدأ تسجيل المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج من مواليد (31-12-1960) فما دون وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج وتلقوا جرعتين (كوفيد19) من المطاعيم المعتمدة.

2- يشترط تسجيل الزوج والزوجة معاً بطلب تسجيل واحد.

3- يُستثنى من شرط عـدم الحـج سابقاً الزوج الذي انطبق على زوجته شرط التسجيل والاختيار، أو محرم الانثى التي انطبق عليها شرط التسجيل والاختيار.

4- يقوم المواطن / المواطنة الذي يرغب بالتسجيل للحج بدفع مبلغ مئتين دينار (200) تأمينا مستردا وهذا المبلغ يشمل المسجل (ذكر أو انثى) ومن معه من زوج أو محرم أو مرافق أو المرافقه ، ويكون الدفع بإحدى طرق التالية :

الدفع النقدي من خلال أحد فروع البنك الاسلامي الاردني .

الدفع عن طريق اي فواتيركم حيث يكون رقم الدفع المرجعي هو رقم الهاتف الخلوي للمسجل .

5- يشترط للأنثى تسجيل زوجها أو محرم لها.

6. يسمح للأنثى من مواليد (31-12-1957) فما دون باصطحاب مرافقة لها أو زوجة المحرم.

7. يشترط على المسجل الذكر من مواليد (31-12-1957) فما دون تسجيل مرافق شيخوخه معه .

8. يشترط اتحاد الجنس عند اختيار مرافق الشيخوخة.

9. تكون مرافقة الانثى من مواليد (1965) فأعلى شريطة اتحاد المحرم لها وللمسجلة، وتخير (المسجلة) بين زوجة المحرم أو المرافقة (احداهن) ويكون تسجيلهم معاً في نفس التسجيل.

10. يشترط ان تكون صلة القرابة بين المسجلين والمرافقين من الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة ، وسيتم التحقق من صلات القرابة بين المسجلين في طلب الحج وسيتم الغاء أي صلات قرابة غير صحيحة .

11. ينحصر تسجيل الحج للمواطنين الأردنيين الذين يحملون رقم وطني وأبناء قطاع غزه المقيمين في المملكة والذين يحملون رقم وثيقة يبدأ بـــ (50000xxxxx) وذلك على الموقع الالكتروني لدائرة الحج والعمرة (https://hajj.gov.jo).

12. لا يعتبر شراء قسيمة التسجيل بأحد طرق الدفع المعتمدة (تسجيلاً للحج) ويجب اتمام عملية التسجيل (وستصلك رسالة نصية بذلك) لذا يرجى تثبيت رقم الهاتف الشخصي على الطلب لغايات إدامة التواصل.

مناسك الحج

تنقسم مناسك الحج إلى أركان، وواجبات، وَسُنن، بينما أركان الحج هي : الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام ،والسعي بين الصفا والمروة.

أما واجبات الحج هي: الوقوف بمُزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، ورمي الجمرات، أما سُنن الحج هي طواف القدوم، والتّوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة.

أنواع الحج