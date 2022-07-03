هل تنوي على أداء فريضة الحج هذا العام؟ هل تريد أن يكون حجك مبروراً؟ فتعلم إذن أحكام حجك وطبقها بدقة، وأخلص في الله فيه.

"وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فخ عميق" صدق الله العظيم، للحج أربعة أركان، وسبعة واجبات، والفرق بينهما أن الواجب إذا فات يجبر بدم، أما الركن فلا يجوز الحج إلا بفعله.

أركان الحج

حتى يكون حجك صحيحاً لا بد من الالتزام بهذه الأركان:

1- الإحرام، وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، وللإحرام مكاناً محدد وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها.

2- الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.

وفي اي مكان وقف من عرفة أجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف.

3- طواف الإفاضة لقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

4- السعي بين الصفا والمروة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.

واجبات الحج

1- الإحرام من الميقات

2- الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس

3- المبيت بالمزدلفة ما بعد منتصف الليل

4- المبيت بمنى

5- رمي الجمرات

6- الحلق أو التقصير لكن الحلق أفضل

7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء

وما سوى ذلك سنن مستحبة، فالمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، فاحرص على إتمام حجك بأركانه وواجباته وسننه، ليكون حجاً مبروراً، واعلم أن ثواب ذلك الجنة، ففي حديث: " والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

ماذا يجب على المرأة في الحج؟

يجب على المرأة في الحج أن تحترز ما استطاعت، وتتجنب الاختلاط بالرجال ما استطاعت، ويمكن أن يحيط بها محارمها إن وجدوا، ويجب على الرجال اجتناب مزاحمة النساء فهو أشدّ حرمة، وأؤكد على روحانية المكان والالتزام بشرع الله تعالى طلبا للحج المبرور.

ماهي ملابس الحج للنساء؟

ملابس الحج للنساء ليس من ألوان محددة للباس المرأة في الحج، ولها أن تلبس ما تشاء مما له وظيفة الستر، ولقد وصى النبي صلّى الله عليه وسلّم بلباس البياض، فقال "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خيار ثيابكم".

شروط ملابس الحج للنساء

لا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات.

لا يكون شفافًا يكشف ما تحته.

يكون ساتراً لجميع البدن، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمً).

لا يكون زينة في نفسه؛ فيلفت أنظار الناس.

يكون واسعًا غير ضيق، فلا تظهر معالم جسدها.

محظورات الإحرام للنساء والرجال

محظورات الإحرام للنساء

حلق شعر الرأس.

تقليم الاظافر.

استعمال الطيب محرم للمرأة، سواء في ثوبها أو بدنها.

الجماع.

قتل صيد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ".

محظورات الإحرام للرجال

لبس المخيط، والمقصود به ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه ، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.

ما هي ملابس الإحرام للرجال؟

ملابس الإحرام للرجل هي الإزار وهو عبارة عن ثوب من قماش يُلف على وسط الحاج ويستر به ما بين سرته إلى ما دون ركبته، أما الرداء هو ثوب يستر به ما فوق سرة الحاج إلى كتفيه، فيما عدا رأسه ووجهه.

متى تلبس ملابس الاحرام؟

إذا كنت مسافرًا بالطائرة متوجهًا إلى مكة مباشرة من جدة يجوز لك الاستعداد للإحرام بلبس ملابسه وأنت في بيتك أو في المطار أو في داخل الطائرة إن لم يكن بك عذر يمنعك من لبسها، وليس محظورًا عليك شيء من محظورات الإحرام بمجرد اللبس.

لماذا يشترط المحرم للمرأة في الحج؟

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره من دون محرم، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، والتوصيف الشرعي للمحرم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة، وإضافة إلى الزوج الذي يُغني عن المحرم.

دعاء الإحرام في الحج

صيغة نية الحج : إذا نوى الحاج الإحرام فأنه يقوم بفعل ثلاث أشياء وهم النطق بنية الحج، ثم الاغتسال، ثم ارتداء ملابس الإحرام ويردد قائلاً: "لبيك اللّهُمَّ تمتعاً في الحج" إذا كان الحج التمتع، "لبيك اللّهُمَّ عمرة وحجاً" إذا كان حج القران، "لبيك اللّهُمَّ حجةً" إذا كان الحج المفرد.

: إذا نوى الحاج الإحرام فأنه يقوم بفعل ثلاث أشياء وهم النطق بنية الحج، ثم الاغتسال، ثم ارتداء ملابس الإحرام ويردد قائلاً: "لبيك اللّهُمَّ تمتعاً في الحج" إذا كان الحج التمتع، "لبيك اللّهُمَّ عمرة وحجاً" إذا كان حج القران، "لبيك اللّهُمَّ حجةً" إذا كان الحج المفرد. دعاء السفر للحج عند الخروج من المنزل: يدعو المسلم عند السفر مثلما كان كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه كان عندما يريد السفر يدعو: "سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا، وَما كُنَّا له مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهل". أخرجه مسلم في صحيحه.

يدعو المسلم عند السفر مثلما كان كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه كان عندما يريد السفر يدعو: "سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا، وَما كُنَّا له مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهل". أخرجه مسلم في صحيحه. التلبية عند الإحرام: تأتي التلبية بعد ارتداء لبس الإحرام ودخول الحاج في النسك عند المرور بالميقات المخصص، الذي يكون مخصص من المكان القادم منه: قائلاً: "لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ"، وهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه كان يردد هذه الكلمات رافعاً صوته، حديث متفق عليه في الصحيحين.

أدعية الحج

اللّهُمَّ اهدنا إلى الخير في القول والعمل، اللّهُمَّ لقد حضرنا لك في الحج تائبين، نسألك المغفرة والرحمة وأنتَ أهل التقوى والمغفرة ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللّهُمَّ لك الحمد والشكر كما ينبغي لوجهك الكريم، اللّهُمَّ نحمدك ونستعينك ونستهديك، فاكتب لنا الخير والتوفيق والرضا في مناسكك، وصلّ على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين.

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