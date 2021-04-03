تعتبر شطائر الدجاج المشوية سهلة وسريعة ولذيذة لإشباع رغباتك في الشواء!

فطيرة السبانخ بالجبنة الشهية

المكونات:

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل

1 رطل أفخاذ دجاج منزوعة العظم والجلد

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

¼ كوب صوص باربيكيو

7 أوقية مزيج كولسلو

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

¼ كوب صلصة رانش

4 خبز

الطريقة:

يُمزج البابريكا المدخنة والثوم والمسحوق والملح والفلفل في وعاء صغير. قطع أي أفخاذ دجاج كبيرة إلى نصفين لجعلها أكبر حجمًا (ستحتاج إلى أربع قطع إجمالاً). تبلي جانبي أفخاذ الدجاج بخلطة البهارات المحضرة.

سخني زيت الطهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، قم بتغطية سطح المقلاة بالزيت. يُضاف الدجاج المتبل ويُطهى لمدة 5-7 دقائق على كل جانب أو حتى تنضج أفخاذ الدجاج جيدًا.

ارفعي الدجاج عن النار وادهني وجهي كل قطعة بصلصة الباربيكيو.

أضيفي مزيج الكولسلو وشرائح البصل الأخضر وصلصة الرانش في وعاء. قلبي حتى يمتزج كل شيء ويغطى بالتساوي في الصلصة.

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لصنع السندويشات ، ضعي قطعة دجاج باربيكيو على كل خبز وغطيها بمغرفة ممتلئة من السلطة. قدميها على الفور.