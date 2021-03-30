فطيرة السبانخ بالجبنة الشهية

تعلمي معنا تحضير فطيرة السبانخ الغنية واللذيذة سهلة التحضير. مثالية للإفطار أو الغداء أو العشاء !

كيش بالبيض والبروكلي والجبن لفطور عيد الفصح

المكونات:

1 علبة عجين فطائر جاهزة

1 رطل من السبانخ المفرومة المجمدة

1 بصلة صفراء

1 حص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب جبن قريش

¼ كوب جبن بارميزان مبشور

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

3 بيضات كبيرة ، مقسمة

الطريقة:

تأكد من إخراج عجين الفطير والسبانخ في وقت مبكر لإذابة الجليد (يمكن إذابة السبانخ بسرعة في الميكروويف ، إذا لزم الأمر ، ولكن لا تقم بإذابة عجين الفطير في الميكروويف). سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.

يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. يُضاف البصل والثوم وزيت الزيتون إلى مقلاة ويُقلى على نار متوسطة حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. يوضع البصل والثوم جانباً ليبرد قليلاً.

يُضاف الجبن القريش ، البارميزان ، جوزة الطيب ، الملح ، الفلفل ، وبيضتان من البيض في وعاء ، ويُحرّك المزيج (احتفظ بالبيضة الثالثة لتنظيفها فوق العجينة قبل الخبز).

اعصر أكبر قدر ممكن من الماء من السبانخ المذابة. نضيف السبانخ والبصل المقلي والثوم في وعاء مع خليط الجبن. يقلب لخلط مرة أخرى.

ضع ورقة من ورق البرشمان على السطح (أو ضع القليل من الدقيق بالدقيق) ولف عجينة الفطائر المذابة حتى تصبح أكبر قليلاً.

تُسكب عجينة العجين الملفوفة فوق طبق فطيرة. انشر خليط السبانخ والجبن داخل عجينة العجين ، ثم خذ الزوايا واطوها نحو الوسط. لن تغطي المعجنات الجزء العلوي بالكامل.

اخفق البيض المتبقي برفق وادهنه على سطح عجينة العجين. تُخبز فطيرة السبانخ لمدة 45 دقيقة تقريبًا ، أو حتى تنتفخ العجينة في الأعلى بشكل ملحوظ وتتحول إلى اللون البني الذهبي.

أخرج فطيرة السبانخ من الفرن ، واتركها لمدة خمس دقائق ، ثم قطعها إلى ثماني قطع وقدمها.