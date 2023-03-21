البوابة - اليوم العالمي لمتلازمة داون Down's syndrome هو اليوم الذي يحتفل فيه العالم في 21 مارس من كل عام، لرفع الوعي لذوي متلازمة داون وتحسين نوعية حياة المصابين بها من خلال مدحهم وتعليمهم، ورعايتهم.

شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2023

لقد كان شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2022 يحمل "الدمج"، ومن المتوقع أن يكون شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2023 "الاندماج في المجتمع".

صورة شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2023

متلازمة داون أو المنغولي ليس مرض بل متلازمة تأتي عند الأطفال نتيجة مشكلة وراثية مشكلة الكروموسومات الموجودة عند الطفل وهي الجينات الوراثية، كل شخص له جينات سواء رجل أو امرأة، وتتسبب مشاكل نمائية وجسدية تتراوح في شدتها من الخفيف إلى الشديد.

أعراض متلازمة داون

شكل الأنف مسطح

ظهور خط واحد على كف اليد

تجعد في راحة اليد

قصر بطول القامة

يكون حجم اليدين والقدمين والأذنين صغيراً.

عضلات ضعيفة

مفاصل هشة وضعيفة

بقع بيضاء على قزحية العين

أغلب الوقت يكون اللسان خارج الفم

أنواع متلازمة داون

الإنتقال الكروموسومي

التثلث الصبغي 21

الفسيفساء الجينية

عوامل خطر الإصابة بمتلازمة داون

ولادة سابقة لطفل مصاب بمرض متلازمة داون.

تأخر في سن الإنجاب

امتلاك الأم أو الأب جين التبدل الصبغي.

مضاعفات متلازمة داون

انقطاع النفس الانسدادي.

التهابات في الأذن المتكررة.

فقدان في حاسة السمع.

مشاكل في القلب منذ الولادة.

أمراض ومشاكل في منطقة العيون.

علاج متلازمة داون

لا يوجد علاج لـ متلازمة داون، لكن يوجد بعض من التدخلات الطبية التي يمكن أن تعالج المضاعفات التي تنتج عن متلازمة داون، ويمكن تقديم الدعم والتدخل المبكر لهم، وأيضاً معالج النطق والتعليم في مدارس متخصصة لهذه الحالة.

كيفية التعامل مع أطفال متلازمة داون