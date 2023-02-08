يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بـ "يوم المرأة العالمي" وهو يوم الدعوة والاحتفال بنجاح المرأة ودورها الاساسي في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتوعية الناس بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

كلمة افتتاحية بمناسبة اليوم العالمي لِلْمَرْأَة

بدأ العد التنازلي لـ "يوم المرأة العالمي" كل عام وأنتن بالف خير،كونك امرأة، شهر مارس هو شهركِ، كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل نساء الوطن والعالم، عليكِ أن تعلمي أنكِ جنة، أنكِ الحياة، أنكِ فصل الربيع، وسحابةُ غيثٍ لأرضٍ قاحلة.

فعاليات يوم المرأة العالمي 2023 في العمل

ارتداء اللون البنفسجي في يوم المرأة العالمي.

التخطيط لغداء عمل جماعي من باب التغيير والاحتفال بنجاح الموظفات في الشركة.

توزيع كوكيز باللون البنفسجي على الموظفين.

تزيين الشركة ببلالين باللون البنفسجي ووضع باقات من الورود لجعل الشركة طاقتها إيجابية.

توزيع وردة لكل موظفة ومكتوب عليها عبارة خاصة عن نجاح المرأة.

كتابة عبارة "شكراً" على بطاقة وتوزيعها على مكاتب الموظّفات.

إرسال بريد إلكتروني للموظّفات والإداريين شكر على نجاحهم ووجودهم في الشركة.

كتابة عبارات تحفيزية خاصة بكل موظّفة ووضعها على مكتبها الخاص.

التخطيط لجلسة حوارية حول نجاحات الشركة والموظفين والتصفيق لهم.

تهنئة بمناسبة عيد المرأة 2023

في عيد المرأة اهنئ نفسي وكل مرأة على هذا الشرف العظيم ويكفينا شرف وجودكن في حياتنا .

كل عام وأنتِ بخير بمناسبة عيد المرأة 2023.

نرفع بكل حب وتقدير أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المرأة .

في يوم عيد المرأة 2023 نتقدم بأحر التهاني من محبة وتقدير مما يقدمن من جهد، وكد ويبذلن كل طاقتهن لينشأ جيل له دور فعال في مجتمهه، هدفهن الاول أن يرى أبنائهن في الطليعة، كل الشكر والتبجيل.

كل التهاني والتبريكات لكن أيها المخلصات مربيات الأجيال دمتم بخير وعافية.

سيدتي أنت شعلة مضيئة بها يرتقي قلمي وتنير عقلي، كل عام وانت بخير سيدتي الفاضلة .

إليك يا سيدتي مربية الأجيال، نهديك أجمل التهاني ونقول لكي ، شكرًا من القلب يا ضياء العقل.

التحية والتقدير والشكر لكل امرأة في هذا العالم ، في عيدكم هذا دمت لنا سالمات .

سيدتي أنت وحدك من جعلتني متفائل في هذه الحياة، أنت وحدك من زرعت الأمل في نفسي، أنت وحدك من جعل شعاري، عش ليومك وأنسى مامضى وماقد يأتي، أنت وحدك كنت لي أملا وملجا، أنت وحدك من قام بنصحي وتوجيهي واختار مستقبلي، كل عام ونورك يسموا في الافاق سيدتي .

كلمات بمناسبة عيد المرأة

تحية لك سيدتي، تحية لك يا من أعطيت للحياة معنى، تحية لك يا من ذدت الكون غنى، إلى التي تشرق لها الشمس مدى الدهور، إلى التي تنحني لها كل الزهور.

لك مني ألف تحية، أنت وطني أنت أمي أنت أختي وأجمل.

كل يوم وأنت الوطن والمجتمع، كل عام وأنت أجمل يا عزيزتي.

كل عام والمرأة طموحة ملهمة، قوية ومنجزة، كل عام وأنتِ منجزة، مبادرة، معطاءة ومحبة، كل عام وأنتِ أقوى من كل التحديات.

كل عام وأنتِ أساس المجتمع، كل عام وأنتِ شريك فالخير والعطاء.

كل عام والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة المثالية، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وانتِ الضوء والطريق، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة والرسولة، كل يوم وأنت الخير والحب.

حيث تكون المرأة يكون المجتمع هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي البنت.

تحية لك أيتها الأم، تحية لك أيتها الأخت، تحية لك أيتها الزوجة، تحية لك أيتها الابنة وتحية لكل امرأة كادحة، أم الشهيد الصابرة، اللاجئة الصابرة المحتسبة، أقف إجلالا ليومكم هذا.

ما هو سبب عيد المراة؟

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام من أجل تقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

توزيعات يوم المرأة العالمي

توزيعات بسيطة مثل الورد البنفسجي

توزيع الحلويات اللّذيذة باللون الوردي أو البنفسجي.

أنشطة مدرسية بمناسبة اليوم العالمي للمراة