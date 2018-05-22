جميلة البوابة: تفتيح شعرك في المنزل

الكثير منا يحلم بالحصول على شعر أشقر متوهج رائع ، وطبيعي.

إذا كان شعرك داكن، وكنتي ترغبين في تفتيح لونه قليلاً، فأنت لا تحتاجين إلى استخدام مستحضرات التجميل التي يمكن أن تدمر الشعر، مثل صبغات الشعر أو بيروكسيد الهيدروجين. توفر لك الطبيعة العديد من البدائل التي يمكن أن تساعد في الحصول على لون الشعر الذي تريدينه بسهولة ، والأهم من ذلك كله ، يمكنك إعداده بنفسك في المنزل.

قناع العسل والقرفة

أنت بحاجة الى 1 ملعقة من مسحوق القرفة، 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و 6 ملاعق كبيرة من الماء (ماء مقطر إذا كان ذلك ممكناً).

الطريقة:

يذاب العسل في الماء، ثم يضاف زيت الزيتون. يطبق على الشعر الرطب، لتسهيل توزيع الخليط على جميع أنحاء الشعر والجذور يستخدم مشط لفرد الخليط. يغطى الرأس بقبعة بلاستيكية لأطول فترة ممكنة ، ويفضل 4-6 ساعات. يستخدم هذا القناع أسبوعيًا ، حتى تحصلي على اللون المرغوب.

عصير الليمون

استخدمي كوب واحد من عصير الليمون ، كوب واحد من عصير البرتقال ، ¼ كوب من الماء الدافئ و ¼ كوب من ملطف الشعر.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات وتوضع في زجاجة رش. يرش الخليط على جميع أنحاء الشعر (ويفضل أن يكون ذلك في ضوء الشمس) لمدة 30-40 دقيقة. الشمس ستساعد حمض الليمون على تفتيح الشعر.

شاي البابونج

توضع 6 أكياس شاي البابونج في 500 ملليلتر من الماء الساخن. يغطّي الوعاء لمدة 10 دقائق ويترك الشاي ليبرد. يستخدم لغسل الشعر بعد غسله بالشامبو. تكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهرين. تجنبي استخدامه أكثر من لذلك ، لأن كمية البيروكسيد في البابونج يمكن أن تكون ضارة لصحة الشعر.