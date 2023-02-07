تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام في 22 من فبراير بـ يوم التأسيس السعودي وهو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، حيث يعتبر أهم حدث يمر على السعودية، الذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م، وهناك الكثير من الأشعار والكلمات التي قيلت عن السعودية بمناسبة هذا اليوم العظيم.

شعر بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1444

فيما يلي أجمل شعر بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1444:

حُبِّيْ لَهَا، وَجَمِيعُ الْحُبِّ أُهْدِيْهَا وَمِنْ مَحَبَّتِهَا قَلْبِي انْتَشَى تِيْهَا

وَحُبُّهَا كُلَّ يَوْمٍ زَادَ مَنْزِلَةً وَلَنْ أُطِيقَ بِحُبِّي أَنْ أُوَفِّيهَا

أُحِبُّ مَمْلَكَتِي حُبًّا بِلَا عَدَدٍ أُحِبُّ حَاضِرَهَا أَشْتَاقُ مَاضِيْهَا

أُحِبُّ صَحْرَاءَهَا أَهَوَى شَوَاطِئَهَا وَأَعْشَقُ الْجَبَلَ الْعَالِي وَوَادِيَهَا

مِنْ أَجَلِهَا نَبْذُلُ الْغَالِي وَنُرْخِصُهُ نُجُودُ بِالرُّوْحِ نَحْمِيهَا وَنَفْدِيهَا

النَّوَرُ مِنْ أَرْضِهَا عَمَّ الْدُّنَا أَلَقًا فَأَشْرَقَتْ بِالْهُدَى حَتَّى أَقَاصِيْهَا

والْمُسْلِمُونَ يَصُلُّوا نَحْوَ كَعْبَتِهَا قُلُوبُهُمْ شَوْقُهَا جَمٌّ لِتَأْتِيْهَا

وَالْعُرْبُ مِنْ حَوْلهَا هَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا وَوَحُدُوا الصَّفَّ مَرْصُوصًا يُقَوِّيْهَا

عَبْدُ العَزِيْزِ لِتَوْحِيْدِ الْبِلَادِ سَعَى وَبَعْدَ تَوْحِيدِهَا مَا كَلَّ يَبْنِيْهَا

أَبِنَاؤُهُ بَعْدَهُ سَارُوا بِمَنْهَجِهِ فَشَيَّدُوهَا عَلَى أَرْكَانِ بَانِيْهَا

سَلْمَانُ قَائِدُنَا أَنْعِمْ بِهِ مَلِكًا بِفَضْلِ حِكْمَتِهِ حُزْنَا أَعَالَيْهَا

هَذِي سِيَاسَتُهُ بِالْحَزْمِ صِبْغَتُهَا وَالْعَزْمُ لِلظَّفَرِ الْمَنْشُودِ حَادِيْهَا

شعر عن المملكة العربية السعودية

دامي سعودي لزوم النفس أهنيّهانفسي سعودية وبالخص نجدية

يا كيف ما يفرح اللي قد نشا فيهامشاعري من صميم القلب جدية

مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية

كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم ردية

عاهدتني وانت باذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية

توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

مابي بيوت على ما قال عادية

أبغى بيوت تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية

بل الكبود العطاشا لين ترويها

لا يا قصيدي بيوت الشعر مهدية

للمملكة والملك والشعب مهديها

هذي ليال الوطن صارت رمادية

بعيون من يغلي الدولة ويفديها

ساعات يوم الوطن لحظات وردية

تسعد بها العين ما دامت تراعيها

يا خادم البيت يا رمز القيادية

حامي حماها وباذن الله حاميها

وحنا حماة لبو متعب وجندية

ولكل شعب السعوديه واهاليها

وحنا لبو خالد ابكل اعتيادية

جند وسند دامنا نمشي باراضيها

وآل السعود الكرام سيوف هنديّة

في وجه منهو بغى بالشر ينويها

علاقة المملكة بالشعب طردية

حنا نحب السعودية ونغليها

والمملكة تغلي رجال السعودية

ورجالها بالولد والمال تشريها

واصبح صباح أول الميزان ويديّه

تكتب ليوم الوطن من شعر راعيها

صور يوم التأسيس السعودي 1444

كلام عن يوم التأسيس السعودي

كل عام وأهل المملكة العربية السعودية.

بمناسبة تأسيس المملكة العربية السعودية، نهنئكم، ونتمنى أن يحفظكم الله عز وجل، ونعيش لنرى بلادنا تزداد قوة، وأقوى، وأكثر تحضرا.

كل عام وأهل المملكة العربية السعودية وأراضيها وقادتها بخير.

في يوم التأسيس السعودي، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا هذه النعم، وأن يكرمنا وإياكم بمزيد من الفرح والسعادة في منطقته.

بمناسبة تأسيسنا نحن السعوديين، نهنئ أنفسنا وعائلاتنا الكريمة وأحبائنا الأعزاء على التراب السعودي.

في يوم التأسيس السعودي 1444 بارك الله في جهودكم لإنعاش الوطن واستعادته.

كل عام وأنتم بألف خير.

نتمنى لدولتنا العزيزة مزيد من الأمن والحضارة، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويمن علينا بالنعم.

من أجمل كلام عن يوم التأسيس السعودي، نهنئ الأهل والأصدقاء والأحباء وندعو الله العلي القدير أن تستمر بركات الحضارة والأمن على المملكة العربية السعودية وشعبها، وعام جديد سعيد.

5 خواطر عن يوم التأسيس السعودي

خلفيات واتس اب عن يوم التأسيس السعودي 1444