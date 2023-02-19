أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي 1444/2023، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، وفي هذا اليوم تحفل ذاكرة ومشاعر كل سعودي بالمشاركة بأجمل الكلمات والعبارات والتهاني مع أصدقاءهم وأحبابهم، ويتم مشاركة أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي 1444/2023 في منصات التواصل الاجتماعي "فسبوك، تويتر، انستجرام".

يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس السعودي الذي يصادف في 22 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي قام فيه الإمام "محمد بن سعود" وذلك بتولي إمارة الدرعية وتأسيسه للدولة السعودية الأولى وهو بمثابة ذكرى وطنية عظيمة مميزة، حيث يقوم كل مواطن في المملكة العربية السعودية بالاحتفال به.

أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي 1444/2023

عبارات عن يوم التأسيس السعودي

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ونعمة وفضل من الله عز وجل.

كل عام وبلادي الغالي بألف خير.

كل عام وأنت يا سعودية بألف خير.

في ذكرى يوم التأسيس السعودي، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا الوطن وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك فيهما وأن يديم علينا السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

في يوم التأسيس مملكتنا الغالية، نجدد عهدنا لكل ذرة من ترابه على الحماية والرعاية والفداء.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي، حماك الله يا السعودية يا مملكة العطاء والحب، في ذكرى تأسيسك الغالية على قلوب أبنائك، كي نتذكر دوماً بأننا نعيش على أرضك في سلام وأمان ورفاهية.

وطني الغالي في ذكرى تأسيسك دمت شامخاً، ودامت رايتك مرفوعة خافقةً ترفرف في السماء.

إلى كل مواطن في هذا الوطن العظيم تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي 2023، الأرض التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض.

نحتفل اليوم بذكرى التأسيس السعودي التي حماها الله وجعل فيها قبلة لجميع السلمين، كل عام وبلادي بألف خير.

أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات سنوات وسنوات مديدة، لنظل نحتفل بذكرى تأسيس مملكتنا السعودية المجيدة.

اللهم أعد علينا هذه المناسبة الجميلة، وهي يَوم التّأسيس بالخير واليمن والبركات، واجعل في السعودية وأهلها الخير كله، اللهم آمين.

بلادي هي فخري واعتزازي، يوم التأسيس السعودي 2023 هو يوم الفخر والمجد بأجداد حاربوا من أجل هذا البلد، دفعوا أرواحهم فداء للتوحيد والعزة والكرامة، نحتفل اليوم بهذا التاريخ العظيم فلك كل الحب يا السعودية.

كيف لا أفتخر ببلادي العظيمة السعودية، وهي اليوم تحتفل بأولى خطواتها التي تمت من قبل عدة قرون من أجل التوحيد والاستقرار، هذه الليلة هي ليلة النصر والحرية والبناء، هو يوم التأسيس للحاضر الذي نعيشه الآن.

كل عام وبلادي وأبناء بلادي وأهلي وأبنائي وقادتنا العظام بألف خير، وهذا بمناسبة يَوم التّأسيس السعودي، حيث أقولها للشمس والأرض والجبال هذا البلد الذي شهدت على انتصاراته، أقولها لكل نسمة هواء عابرة مرت من هنا.

يوم تأسيسك هو يوم عظيم وذكرى لا تمر علينا كباقي المناسبات، بل نقف عندها إجلالاً واحتراماً لكل من ساهم في بنائه وبذل جهد في سبيله.

كل عام والغالية المملكة العربية السعودية بالف خير.

حب الوطن يرسل العظمة والجمال للروح ، ويعيد سرد قصص الأبطال ، لأن وطننا جميل وعظيم بمرور الأنبياء ، عايشهم الله ، وتحيا السعودية حرة وقوية.

لقد منحتنا الوطن الأم ، ومنحتنا الشرف ، ودمنا يدافع عنك ، يوم سميننا هو يوم الشرف والعزة.

مرت ثلاثة قرون على تاريخ عظمتك يا السعودية يوم رفع محمد بن سعود لك علم الدرعية وجعلك وطنك بعد تشتت وهبة، نحن فخورون بك، ومن أجلك نموت.

أشرقت شمس الحرية، سنة جديدة سعيدة يا شعب المملكة العربية السعودية، يوم تأسيس سعيد ، يوم عظيم.

شعر عن يوم التأسيس السعودي

حُبِّيْ لَهَا، وَجَمِيعُ الْحُبِّ أُهْدِيْهَا وَمِنْ مَحَبَّتِهَا قَلْبِي انْتَشَى تِيْهَا

وَحُبُّهَا كُلَّ يَوْمٍ زَادَ مَنْزِلَةً وَلَنْ أُطِيقَ بِحُبِّي أَنْ أُوَفِّيهَا

أُحِبُّ مَمْلَكَتِي حُبًّا بِلَا عَدَدٍ أُحِبُّ حَاضِرَهَا أَشْتَاقُ مَاضِيْهَا

أُحِبُّ صَحْرَاءَهَا أَهَوَى شَوَاطِئَهَا وَأَعْشَقُ الْجَبَلَ الْعَالِي وَوَادِيَهَا

مِنْ أَجَلِهَا نَبْذُلُ الْغَالِي وَنُرْخِصُهُ نُجُودُ بِالرُّوْحِ نَحْمِيهَا وَنَفْدِيهَا

النَّوَرُ مِنْ أَرْضِهَا عَمَّ الْدُّنَا أَلَقًا فَأَشْرَقَتْ بِالْهُدَى حَتَّى أَقَاصِيْهَا

والْمُسْلِمُونَ يَصُلُّوا نَحْوَ كَعْبَتِهَا قُلُوبُهُمْ شَوْقُهَا جَمٌّ لِتَأْتِيْهَا

وَالْعُرْبُ مِنْ حَوْلهَا هَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا وَوَحُدُوا الصَّفَّ مَرْصُوصًا يُقَوِّيْهَا

عَبْدُ العَزِيْزِ لِتَوْحِيْدِ الْبِلَادِ سَعَى وَبَعْدَ تَوْحِيدِهَا مَا كَلَّ يَبْنِيْهَا

أَبِنَاؤُهُ بَعْدَهُ سَارُوا بِمَنْهَجِهِ فَشَيَّدُوهَا عَلَى أَرْكَانِ بَانِيْهَا

سَلْمَانُ قَائِدُنَا أَنْعِمْ بِهِ مَلِكًا بِفَضْلِ حِكْمَتِهِ حُزْنَا أَعَالَيْهَا

هَذِي سِيَاسَتُهُ بِالْحَزْمِ صِبْغَتُهَا وَالْعَزْمُ لِلظَّفَرِ الْمَنْشُودِ حَادِيْهَا

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023

قصائد عن يوم التأسيس السعودي