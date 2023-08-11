شعر عن المولد النبوي الشريف، هذا ما سنتناوله في هذا المقال تحمل مشاعر الولاء والمحبة والإكبار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي جزء من التقاليد الدينية والثقافية التي تحظى بتقدير كبير في اليمن، والتي تمثل تعبيرًا عن حب واعتزاز الشعب اليمني بالنبي.

شعر عن المولد النبوي الشريف

في بصيصِ النورِ والكون ساري

وجاء المولدُ النبويُّ الشريفُ

مِن بطنِ قومٍ في الحجازِ قريشٍ

نبتٌ في الجزيرةِ العربيَّةِ

خُطِفَ البدرُ الزهراءُ من ساحةِ السماءِ

وسطَ الليلِ العميقِ، وأنيرَ البيوتَ

في ذاك اليومِ السعيدِ والمباركِ

لموسىً وعيسىً ومحمدٍ ختاماً

سيدُ البشرِ وخاتمُ الأنبياءِ

رسولُ اللهِ، الهادي الكريمُ

جاءَ بالهدى والنورِ للبشريةِ

بالرحمةِ والخيرِ والسلامِ

في يومِ المولدِ يتجددُ الأملُ

ويزهو القلبُ بحبِهِ الكريمِ

نحنُ الأمةُ الذينَ شرفتْ برؤيتهِ

فنبتهِ الشريفَ نسعدُ ونحتفلُ

صلوا على النبيِ الهادي المصطفى

وعلى آلِهِ وصحبِهِ والتابعينَ

مولدُ الهدى سيدُ الكائناتِ

نبينا محمدٌ الأمينَ

شعر عن المولد النبوي الشريف بالعامية

يوم ميلاده اشرقت الدنيا وهلت نسائم التوحيد



في الأرض محمد وفي السما محمد يا أعظم وليد

في الأرض محمد وفي السما محمد يا أعظم وليد في الوصف كامل وفي الكمال أكيد

في الخلق مدرسة وفي الجمال فريد



والقلم لما كتب اسمه رقص في الإيد

والقلم لما كتب اسمه رقص في الإيد بنوره تبسم وكأن اليوم أجمل عيد

وكل ما ذكرت محمد دموع العين تزيد

والقلب هفهف بالشوق سعيد

شعر عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية

كل القلوب إلي الحبيب تميل ومعي بهـذا شـــاهد ودليــــل،اما الــدليل إذا ذكرت محمدا

صارت دموع العارفين تسيل،هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العــــالمين رســـول

يا سيد الكونين يا عــلم الهدى هذا المتيم في حمــــاك نزيــل لو صــادفتني من لدنك عناية

لأزور طيبة والــنخـيل جميل،هذا رســول الله هذا المصطفى هذا لـــرب العــــالمين رســول

قصائد مولد النبي مكتوبة

يا مُحمَّد الهاشميُّ، يا رسول الله

نورك في قلوبنا يا شفيع البشر



نورُكَ في الكونِ كلَّه، تَبَسُّمٌ في الفجر

رحمتُكَ للعالمين، هي الخيرُ والمصدر

بِسْمِ اللهِ مولِدُ خَيرِ البَرَيَّةِ

مُحمَّدٌ مُبَرَّأٌ مِن كُلِّ نَقيصَةِ

نورُ اللهِ في الأَكوانِ أَشْرَقَ لَهُ

نَشرَبُ مِن يَدِهِ البَرَكاتِ وَالدِّيَةِ

محمدٌ طه الأمين في البشر

خير المرسلين لله خير من بشر

بشيراً لنا بالهدى والنور

رسول الله للعالمين مبعث السرور

قصائد المولد النبوي في اليمن

فيميا يلي قصيدة قديمة يمنية تعبر عن المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام:

يا سيدي يا رسول الله

سيد الكائنات نور الهدى

بك تشرق الأرض والسماء

وبك تزهو الأمم والقبائل

يا طيف النور في الفجر البهي

نورك يملأ الكون بالضياء

عليك أزكى الصلوات والتحيات

سيدي يا حبيب الله في الأوطان

أنت الذي تعرف السر والمجهول

وجودك يا رسول الله آية الجمال

من بعدك لا نعلم ما الرشاد

إنك رحمة للعالمين يا خير الأنام

تغني قلوبنا بذكرك الكريم

وتشرق أرواحنا بنورك العظيم

أنت البشير والنذير للخلائق

وبشائرك في الكتب السماوية تتلو

يا مبعث الرحمة والهدى للبشر

نحن نحبك يا حبيب الله في كل زمان

فأنت نور الهدى والفخر للإسلام

في قلوبنا يا رسول الله مكانة عالية

كلمات مدح مولد النبوي الشريف

مع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت دولة الشرك وظهر الحق والخير والتسامح الذي نزل مع نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه وهو في سن صغير لذلك لم يعش حياته مثل بقية الناس. هو أحن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيث أنه الرسول الأمين الذي لم يجرح أحد بكلمة. حتى وإن كان غير مسلم وهذه كانت من أهم كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف. قامت السيدة حليمة بتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وكانت بمثابة الأم الحقيقة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى بيت جده عبد المطلب، وهذا أجمل كلمات مدح مولد النبوي الشريف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذي أحد على الإطلاق. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضاء الكون بنوره ونشر السلام والتسامح بأخلاقه حيث أنه خاتم الأنبياء والمرسلين.

شعر عن المولد النبوي ولد الهدى

ولد الهدى في شهر الرضا

بشير الهدى بالرسالةِ جاء

نور الله في خلقه اجتمع

فجاء المصطفى بالهدى والنورِ

علمٌ وخلقٌ فيهما الكمالُ

أخلاقٌ عظيمةٌ وفعلٌ جمال

رحمةٌ للعالمين والكون

سيد الأنام في الكون معلمِ

بدايةٌ للهدى والرحمةِ

ختامٌ للأنبياء معلماً

أحمدُ مُبَشِّرٌ ونذيرٌ هاد

للناسِ دربُ الهدى مُستَنيرِ

فمن يحبّ الهدى والنورَ يجد

في قلبهِ للنبي حباً واعتزاز

صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ

سيدنا محمدٌ الهادي الكريمِ

شعر عن المولد النبوي للاطفال

في يومٍ مُباركٍ عيدُ المولدِ السعيد

نحتفلُ برسولِ اللهِ ونشعرُ بالسرورِ والفرحِ

محمدٌ نورٌ أشرقَ في الكونِ

هادي البشرِ للهُدى والحقِ يدعو

نقرأ قصصَهُ ونتعلمُ الأخلاقَ

نحبُهُ ونسلكُ طريقَهُ النقيَّ

نعيشُ بمودَّتهِ ونتبعُ مثالهُ

نُحبُّ الناسَ ونعاملُهم بلطفِ وجمالِ

يومُ المولدِ نسعدُ ونلعبُ بسرورِ

نحملُ الهدايا ونشاركُ البهجةَ والضحكِ

لنرسمَ البسمةَ على وجوهِ الأطفالِ

ننثرُ المحبةَ ونبثُ الخيرَ في كلِّ زمانِ ومكانِ

رسولُ اللهِ محمدٌ أجملُ البشرِ

عليهِ أفضلُ الصلاةِ والتحيةِ من القلبِ

نحملُ معنى المحبةِ والعطاءِ

ونتمنى للعالمينَ الخيرَ والأمانِ