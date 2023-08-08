يعتبر الدعاء في المولد النبوي الشريف أمرًا مستحبًا ومباركًا، حيث يُحتفل بالمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، وهو يوم يُعتبر فرصة للمسلمين للتعبير عن محبتهم واحترامهم للنبي محمد وإظهار الفرح بهذه المناسبة، وفيما يلي فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف:

فضل الدعاء في المولد النبوي الشريف

يمكن للمسلمين أن يدعوا للنبي محمد بالتهنئة والمدح وذلك عبر الكلمات والأناشيد التي تعبر عن محبتهم واحترامهم له.

من المأمور به في الإسلام أن يُصلي على النبي محمد في كل وقت ومناسبة، في المولد النبوي الشريف يمكن أن يزيد المسلمون من الصلوات والصلوات الخاصة بالنبي.

يمكن للمسلمين أن يدعوا الله بالخير والبركة والمغفرة في المولد النبوي، ويمكنهم أن يستغلوا هذه الفرصة للتضرع بشأن قضاياهم الشخصية والعامة.

التعبير عن الشكر والامتنان على نعمة النبي محمد وعلى الإسلام.

يستغل المسلمون هذه المناسبة للتوبة من الذنوب والاستغفار من الله.

الدعاء من أجل الأمة والإنسانية من أجل تحقيق السلام والخير للأمة وللبشرية جمعاء.

دعاء المولد النبوي الشريف

هناك العديد من الأدعية والصلوات التي يمكن قراءتها في المولد النبوي الشريف، والذي يُعبّر عن الصلاة والسلام على النبي محمد وعائلته وأصحابه، ويشتمل على التضرع والتبجيل للنبي والطلب من الله أن ينزل عليه البركات والسلام في جميع الأوقات والأمكنة:

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجعل صلواتك وسلامك وبركاتك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم إنك رؤوف رحيم، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

ربي إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة قلوبنا.

ربي انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

ورد دعاء يوم الجمعة

اللَّهُمَّ ارحمْ عظمي الدقيق، وجلدي الرقيق، وأعوذ بك من فَوْرة الحريق، يا أمّ ملدمٍ إن كنتِ آمنتِ بالله واليوم الآخر فلا تأكلي اللحم، ولا تشربي الدم، ولا تفوري عن الفم، وانتقلي إلى من يَزْعُم أنّ مع الله إلهاً آخر، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شرّ كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شرّ قضاء السوء، ومن شرّ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد.

دعاء ساعة استجابة قبل المغرب

اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر أمرى.

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحوائج