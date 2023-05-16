في التاسع من شهر يونيو/حزيران من كل عام يصادف"عيد الجلوس الملكي الأردني" وهي مناسبة وطنية عظيمة، حيث جلس فيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي على العرش الهاشمي لتقوم معه مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية تحت الحكم، وتولى الحكم خلفًا لأبيه المغفور له الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، حيث أنها بدأت يومًا ولن تتوقف حتى تظل المملكة الأردنية الهاشمية في الصدارة.

بمناسبة عيد الجلوس الملكي في المملة الهاشمية الاردنية سنقوم بتقديم لكم أجمل الأشعار احتفالا بهذه المناسبة، والآن سوف نتطرق إلى أجمل شعر عن عيد الجلوس الملكي 2023:

شعر عن عيد الجلوس الملكي 2023

أردنُّ يا آفاقَ هذا الـمَدى بَارِكْ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ النَّدَى.

يا جَنَّةً في الأَرْضِ يا وَاحَةً لِلنَّاسِ لا أَصْفَى وَلا أَجْوَدَا.

يا قِبْلَةً بِالأنبياءِ احْتَفَى سبْحانَ مَنْ أَسْرَى وَمَنْ أَوْفَدَا.

وَالـمِنْبَرُ السَّهرانُ في الـمُنْتَهَى وَأَبُو الـحُسَينِ النَّاصِرُ الـمُبْتَدَا.

والهاشِمِيُّونَ الكِرامُ الأُلَى أَلـمُشْعِلُونَ الرُّوحَ يَوْمَ الفِدَا.

وفداءُ عبداللهِ راعي الحِمى فيهِ نراهمْ سَيِّداً سَيِّدَا.

وَالأُردُنِيُّونَ النَّشامَى هُمُ مَنْ يكتبونَ المجدَ والسُّؤْدُدَا.

فَاقْرَأْ عَلَيْنَا حَاضِرَاً زَاهِرَاً يا أَيُّها التَّارِيخُ وَاقْرَأْ غَدَ.

كلمات عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023

نسعد ونفرح في يوم الجلوس الملكي اليوم الذي صار الملك عبد الله الثاني فيه ملكًا على هذه البلاد، نفرح ونجدد الولاء للملك، فظ الله جلالة الملك وحفظ الله البلاد في ظل حكمه.

إنّ عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 هو عيد ومناسبة وطنية مميزة وذات مكانة خاصة في قلوب كل الشعب الأردني، فكل عام والأردنيون بخير، والأراضي الأردنية بألف خير. في هذه الذكرى الـ 22 لحكم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم نرجو له تمام الصحة والعافية وأن يسخر الله له البطانة الصالحة لتعينه على الارتقاء بالأردن الغالي. نبارك لجلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني ونسأل الله أن يعيده عليهم وعلينا بالخير والمين والبركات. تهنئة لجميع الأردنيين بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي 2023 وأخص بالتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. أسأل الله في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 أن يبارك لنا ويبارك لأردننا وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته بعينه التي لا تنام وأن يمدنا بالعون والتوفيق ليظل الأردن شامخًا. نهنئ الشعب الأردني العظيم ونهنئ المملكة الأردنية الهاشمية في عيد الجلوس الملكي 2023 ونسأل الله تعالى أن يديم الأمان والسلامة والاستقرار والهدوء على سائر مدن الأردن وشعب الأردن. كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية بألف ألف خير والشعب الأدرني بألف خير والملك الأردني بألف خير بمناسبة عيد الجلوس الملكي، حفظ الله الأردن قيادة وشعبًا.

تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني الثاني والعشرين