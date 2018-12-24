كيفية الحصول على شعر لامع قبل رأس السنة؟

الإفراط في استخدام منتجات صبغ الشعر، يمكن أن يترك آثراً سيئا على الشعر ويجعله أكثر ضعفا وهشاشة.

في البوابة وجدنا أن بعض المكونات الطبيعية من المطبخ الهندي أفضل بكثير من العديد من المنتجات التي تعد بالمستحيل ولا تنفذه للأسف! لذلك للعناية بالشعر ننصحك باتباع هذه النصائح:

قناع للشعر الباهت:

أنت بحاجة الى:

ملعقتان صغيرتان من كل من مسحوق بودرة الحلبة ، بذور الحلبة ، ريتا ، شيكاكي ، triphala

تخلط جيدا مع اثنين من البيض أو نصف كوب من اللبن الزبادي.

تطبق من الجذر الى الاطراف ، وتترك لمدة 45 دقيقة. تغسل بشامبو معتدل.

تكرر كل 15 يومًا.

رذاذ الشعر المنعش:

تؤخذ شرائح الليمون وتترك على نار هادئة في كوبين من الماء حتى يقل إلى النصف. تصب في زجاجة ويرش بها الشعر.

قناع للشعر المجعد:

أنت بحاجة الى:

1 ملعقة طعام عسل ، 1 حليب، تخلط ويدلك بها الشعر.

العسل مرطب طبيعي ، مما يعني أنه يجذب الرطوبة أما الحليب فسيجعل شعرك ناعمًا.

نصائح أفضل لشعر أفضل:

الافراط في استخدام الزيوت سيجعل شعرك دهنيا ويزيد من عدد مرات غسله وبالتالي سيزيد الشعر جفافا. حمام الزيت مرة واحدة في الأسبوع.

حمام البخار للشعر يساعد في تجديد الرطوبة. تنقع منشفة في الماء الساخن وتوضع على الشعر. يلف بها الرأس لمدة 10 دقائق ويغسل.

لا تستخدمي مجفف الشعر الهوائي يوميا قدر الامكان.