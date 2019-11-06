شهر موفمبر للرجال‎

موفمبر هو تركيب مؤلّف من جزأين من الكلمتين (مو) من موستاش أو شارب بالإنجليزية و(فمبر) من نوفمبر، وهو حدث سنويّ على مدى شهر يتضمّن مدى نموّ الشّارب خلال شهر نوفمبر (تشرين الثّاني). وقد طالب مجموعة من رجال أستراليّين من شمال أستراليا باعتبار هذا الحدث اختراعاً جديداً منذ عام 1999. منذ 2004 قام المؤسّس الخيري لحدث موفمبر بإطلاقه لرفع الوعي الاجتماعي والمادي بقضايا الرّجال الصّحيّة، مثل سرطان البروستات وضغط الدم، في أستراليا ونيوزلاندا. في عام 2007 أطلق هذا الحدث في كلٍّ من جمهورية أيرلندا ، كندا، إسبانيا، والمملكة المتحدة.

تقوم مؤسسة "موفمبر" التي تحمل نفس اسم الحملة بإدارة هذه المبادرة الخيرية منذ عام 2004، للارتقاء بمستوى الوعي ومستوى التبرعات في مجال العناية بصحة الرجل.

تدعو حملة "موفمبر" الرجال إلى إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، وتشجع على اتباع الطرق الصحيحة للوقاية من أمراض الرجال الصحية والنفسية والقيام بالإجراءات الصحيحة للعلاج.

بما أن الشارب أمر قد يثير الكثير من الأحاديث، فكر مؤسسو حركة "موفمبر،" أو Movember Movement في أنها طريقة لنشر التوعية حول أخطر الأمراض المنتشرة بين الرجال.

أما اختيار شعار هذا الشهر غلم يكن صعباً على المؤسسين، الذي ابتكروا هذا الحدث لأول مرة في جنوب أستراليا في العام 2003. فكان شعارهم هو أحد رموز الرجولة المعروفة عالمياً: الشارب.

والفكرة من خلف هذه الحملة بسيط، إذ يحلق الرجال الذين يرغبون بالاشتراك في هذه الحركة كل ذقونهم في أول يوم من شهر نوفمبر، وفيما يتركوا شاربهم ينمو حتى آخر يوم في الشهر.

تبرعات وتوعية

ولأن الشارب أمر قد يثير الكثير من الأحاديث، فكر مؤسسو حركة "موفمبر" (Movember Movement) في أنه وسيلة لنشر التوعية حول أخطر الأمراض المنتشرة بين الرجال. ففي حديث بين رجلين عن شارب أحدهما، قد يقومان بتسليط الضوء على خطورة بعض الأمراض مثل سرطان البروستات وسرطان الخصية، والأمراض النفسية مثل الاكتئاب، وقلة النشاط الجسدي.

ففي حديث بين رجلين عن شارب أحدهما، قد يقومان بتسليط الضوء على خطورة أمراض مثل سرطان البروستات وسرطان الخصية، والأمراض النفسية مثل الاكتئاب، وقلة النشاط الجسدي لدى الرجال.

ولأن الرجال لا يقبلون بشكل كبير على الفحوص الطبية، يقوم المشاركون بهذا الشهر بالتعهد بالقيام بهذه الفحوص اللازمة وإرشاد من حولهم حول أهميتها.

بالإضافة إلى هذا، تقوم هذه الحركة، التي تحولت إلى منظمة بتواجد عالمي، بجمع الأموال من المتبرعين من الرجال المشاركين في "تحدي الشارب". كما يشارك أصدقاء وأهالي هؤلاء الرجال في دعمهم من خلال التبرع في حركة "موفمبر".

سرطان البروستات هو ثاني سرطان أكثر انتشاراً بين الرجال في الولايات المتحدة، ويصاب به 6 من كل 10 رجال فوق سن الـ 60.

ومن خلال مشاركة 5 ملايين عضو فاعل، نجحت الشركة بجمع 600 مليون دولار وتمويل 1000 برنامج طبي وأكاديمي مختص بسرطان البروستات وسرطان الخصيتين والصحة الذهنية المتردية وقلة النشاط الجسدي. وتعتبر هذه الحركة أكبر ممول غير حكومي لأبحاث سرطان البروستات في العالم.

القواعد العامة للمشاركة في حملة موفمبر

الالتزام

من المفترض على المشاركين التوقف عن استخدام ماكينة الحلاقة في الأول من نوفمبر.

لا لحى على الإطلاق

الهدف من الحملة هو إطالة شعر الشارب لخلق تساءل لدى الناس حول السبب وعندها ستشرح لهم أن السبب هو زيادة الوعي لضرورة الحصول على الكشف المبكر للرجال للأمراض المزمنة والخطيرة.

لا حلاقة، تشذيب فقط

كل ما عليك القيام به هو تشذيب الشارب والشعر الزائد حول الفك والذقن والرقبة، ولكن لا يمكنك حلاقة شعر الشارب.

دعم القضية بصدق

من المهم أن تقوم بدورك في هذه الحملة عن طريق التوعية ونشر فكرة الكشف المبكر بين الرجال وعدم التغاضي عن الأعراض والإشارات المرضية.

نتمنى لكل رجال العالم الصحة، وكل موفمبر وأنتم بألف خير.

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