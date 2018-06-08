شوربة البازيلاء مع الجزر الصحية تمنحك الطاقة في رمضان

شوربة البازيلاء مع الجزر

شوربة بازيلاء نوع من أنواع الشوربات الشهية التي تتميز بطعهما الكريمي الغني وقيمتها الغذائية الكبيرة، وعادة ما تحضر في شهر رمضان المبارك لتمد الصائم بالطاقة والحيوية وتعد من أسهل وأسرع الوصفات وإليكم طريقة تحضيرها .

المقادير:

-3 كوب بازيلاء

-1 كوب كريمة طبخ سائلة

-1 جزر

-2 بصل متوسطة الحجم

-1 لتر ماء

-1 ملعقة كبيرة زبدة

-1 ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة التحضير:

- بعد غسل حبوب البازيلاء جيدًا نضعها في قدر ونضيف اليها كمية الماء وندعها على نار متوسطة

- نقطع البصل والجزر إلى مكعبات متوسطة ونضيفهم إلى البازيلاء وندعهم ربع ساعة تقريبًا إلى أن ينضج الجزر تماماً.

- بعد التاكد من أن الخضراوات أصبحت ناضجة نخفقها بالخلاط إلى أن تصبح صوص.

- نعيد القدر إلى النار المتوسطة ونضيف الملح والفلفل الأبيض إلى شوربة البازيلاء ونحرك المكونات جيدًا.

- نضيف الزبدة وكريمة الطبخ إلى شوربة البازيلاء ونستمر بالتحريك إلى أن تمتزج المكونات جيدًا.

- عندما تصل شوربة البازيلاء للكثافة المطلوبة نسكبها في أطباق وتصبح جاهزة للتقديم، وصحتين وعافية.

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