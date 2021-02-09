البطاطا الحلوة تحتوي على كمّيات مُتماثلة من الماء، والكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، إلّا أنَّ البطاطا الحلوة تتفوَّق بمحتواها العالي من الألياف، والفيتامينات، والمعادن، خاصّة فيتامين أ، كما أنَّها تَحتوي على مجموعةٍ من المُركَّبات، والعناصر الغذائيّة المُهمّة التي تُكسِب الجسم الكثير من الفوائد الصحّية.

"موقع البوابة" يقدم لكم شوربة البطاطا الحلوة مع الذرة المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير شوربة البطاطا الحلوة مع الذرة:

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٢ حبة بطاطا حلوة

٢ معلب ذرة

١ معلب كريمة الذرة

١ بصلة مفرومة ناعم

٢ حبة ثوم

١ مغلف مرقة الدجاج الفورية

٣ كوب ماء مغلي

١ كوب كريمة

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

ملعقة صغيرة كركم

للتقديم: القليل من الصويا صوص والفلفل الحار والثوم والبصل الأخضر

طريقة تحضير شوربة البطاطا الحلوة مع الذرة:

- قلبي البصل بالزيت حتى يذبل ثم اضيفي الثوم والذرة وقلبي جيداً.

- اضيفي الملح والفلفل ومرق الدجاج واتركي المزيج يغلي.

- ثم اخلطي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.

- أضيفي البطاطا الحلوة المقطعة لمكعبات صغيرة واتركي المزيج يغلي قليلاً.

- اخير اضيفي كريمة الذرة( تاتي على شكل معلبات) والكريمة.

- واخيرا البصل الاخضر، وقدميها مع خلطة الصويا صوص والفلفل الحار والبصل الأخضر.

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