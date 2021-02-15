لا تصلح وجبات العشاء الشتوية إلا بوجود صينية خضار شهية وسهلة التحضير تعالوا نتعلم طريقة اعداد صينية البطاطس والسجق والفاصوليا الخضراء.

شوربة البطاطا الحلوة مع الذرة

المكونات:

1 كيس بطاطا حمراء صغيرة

سجق حار أو متوسط حسب الرغبة (يمكنك الاستغناء عنه لوصفة نباتية)

1 بصلة صفراء

12 أوقية فاصوليا خضراء مجمدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة كبيرة بهار ستيك

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. اغسلي البطاطس وقطعيها إلى قطع بحجم 1 بوصة. قطعي السجق إلى دوائر. قطّعي البصل إلى قطع بحجم بوصة واحدة.

أضيفي البطاطس ، والسجق، والبصل ، والفاصوليا الخضراء المجمدة (لا داعي للذوبان) إلى صينية فرن كبيرة. رشي عليها زيت الزيتون ورشي بهارات الستيك فوقها. استخدم يديك لتقليب المكونات حتى يتم تغليف كل شيء بالزيت والتوابل.

انقلي الصينية إلى الفرن واشويها لمدة 20 دقيقة ، ثم قلّبي المكونات في الصينية جيدًا. لمدة 15 دقيقة إضافية ، أو حتى تصبح مقرمشة. تقدم ساخنة.