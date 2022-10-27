شوربة الحمص المدخن مع الاعشاب واللبن

سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى

سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى .

سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى .

سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى .

سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى .