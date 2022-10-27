شوربة الحمص المدخن مع الاعشاب واللبن أضف قدرًا من النكهة الدافئة لإضفاء لمسة خريفية على حساء الحمص المدخن. سواء لوجبة الغداء أو العشاء ، فهو طبق سيستمتع به جميع أفراد الأسرة.
شوربة الحمص المدخن مع الاعشاب واللبن
المكونات:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ بصل مفروم ناعماً
1 جزرة مفرومة ناعماً
½ فلفل أحمر مفروم ناعماً
1 فص ثوم مهروس
400 جرام طماطم مفرومة
1 مكعب كنور فلفل مدخن ومرق طماطم
400 جرام علبة حمص مصفاة
4 ملاعق كبيرة لبن زبادي
حفنة صغيرة من الكزبرة أو النعناع
لا يوجد لديك حمص؟
إذا لم يكن لديك حمص، يمكنك استخدام أي نوع من الفاصولياء المعلبة.
شوربة الحمص المدخن مع الاعشاب واللبن
الطريقة:
- سخني الزيت في قدر واقلي البصل والجزر والفلفل على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج ، لكن دون أن يتحول لونه إلى البني. يضاف الثوم ويقلى لمدة 30 ثانية أخرى.
- ضع الطماطم ، ثم املأ العلبة بالماء واسكبها في المقلاة أيضًا. أضيفي كنور والفلفل الحار المدخن ومرق الطماطم و 500 مل من الماء. يُترك على نار خفيفة ويُطهى لمدة 10 دقائق. إذا كنت ترغب في شوربة أقل قوامًا ، امزج الحساء بخلاط يدوي حتى يصبح ناعمًا.
- يُضاف الحمص ويُطهى مع هراسة البطاطس ، ثم يُطهى لمدة 10 دقائق أخرى. للتقديم ، ضعي الكزبرة أو النعناع فوقها في أربعة أوعية ، ثم حركي بعض الزبادي.
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