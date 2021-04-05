شوربة الدجاج والليمون خفيفة وطازجة ولذيذة مع قطع الدجاج والخضروات والكزبرة الطازجة ومرق الليمون المنعش...
المكونات:
1 بصلة صفراء
3 أضلاع من الكرفس (حوالي 1/4 حزمة)
1 جالابينيو
4 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 صدر دجاج منزوع العظم والجلد (حوالي 3/4 رطل)
6 أكواب مرق الدجاج * (0.78 دولار)
2 10 أوقية. مكعبات الطماطم مع الفلفل الأخضر (Rotel)
1 ملعقة صغيرة زعتر
1/2 ملعقة كبيرة كمون
1 ليمونة
1/2 حفنة كزبرة
حبة أفوكادو
الطريقة:
قطّع البصل والكرفس والهالبينو (اكشط البذور من الهالبينو قبل تقطيعها إلى مكعبات). افرم الثوم. يُضاف البصل ، والكرفس ، والهالبينو، والثوم ، وزيت الزيتون إلى قدر كبير للحساء ويُطهى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا.
يُضاف صدر الدجاج ومرق الدجاج ومكعبات الطماطم مع الفلفل الحار (مع العصائر) والأوريغانو والكمون إلى القدر. ضع غطاءً على القدر ، وارفع الحرارة إلى درجة عالية ، واترك المرق حتى يغلي. بمجرد الغليان ، خففي النار واتركي القدر يغلي لمدة 45 دقيقة.
بعد الغلي لمدة 45 دقيقة ، أخرجي صدر الدجاج بحذر من القدر واستخدمي شوكتين لتقطيع اللحم. أعد اللحم المبشور إلى القدر. يوضع عصير ليمونة واحدة في الحساء (2-3 ملاعق كبيرة عصير).
تشطف الكزبر
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ة ثم تقطع الأوراق تقريبًا. تضاف الكزبرة المفرومة إلى الشوربة ، وتقلب بسرعة ، ثم تقدّم. تقطّع الأفوكادو إلى شرائح وتضاف بضع شرائح إلى كل وعاء.
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