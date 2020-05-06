شوربة الذّرة بالكريمة من أسهل وأبسط الأطباق ولا يأخذ إعداده وقتاً طويلاً لأنّ حبّات الذّرة نفسها لا تأخذ وقتاً طويلاً حتّى تنضج، وهو طبق جانبيّ غنيّ بالسّعرات الحراريّة بسبب إضافة الكريمة والزّبدة إليه، ولكن يمكن تعديل الوصفة بإضافة الحليب قليل الدّسم بدلاً من الكريمة، وتقليل كميّة الزّبدة ليكون بذلك صحيّاً أكثر وقليل السّعرات، ويمكن عمله بأيّ نوعٍ من أنواع الذّرة سواء الطّازجة أو المثلّجة أو المعلّبة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة الطيبة والشهية:

مقادير شوربة الذرة بالكريمة:

- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

- بصلة واحدة كبيرة.

- فصّ واحد من الثّوم.

- كوب واحد من الكريمة السّائلة، ويمكن الاستعاضة عنه بكوب من الحليب.

- ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق القمح (الطّحين).

- ثلاثة أكواب من الماء.

- مكعّب واحد من مكعّبات نكهة مرق الدّجاج، ويمكن إذابته في كمّيّة الماء السّابقة (وهو مكوّن اختياري).

- ستّة أكواز من الذّرة الطّازجة، أو حوالي أربعة أكواب من حبّات الذّرة المجمّدة إذا لم تتوفّر الذّرة الطّازجة أو أربع أكوب معلبة .

- رشّة من الملح حسب الرغبة.

- رشّة من الفلفل الأسود المطحون، حسب الرغبة.

طريقة تّحضير شوربة الذرة بالكريمة:

- أولاً افرمي حبّة البصل فرماً ناعماً وقطّعي الثّوم إلى شرائح.

- ثم افصلي حبوب الذّرة عن أكواز الذّرة باستخدام سكّين.

- ثم أخرجي الكريمة من الثلّاجة قبل عشر إلى خمس عشرة دقيقة من استخدامها حتّى لا تتكتّل عند وضعها في قدرٍ ساخن.

- ثم أخرجي الزّبدة كذلك من الثلّاجة حتّى تصبح طريّةً ويسهل استخدامها.

- أضيفي الماء في قدرٍ بحجم مناسب، وضعيه على نار عالية حتّى يغلي.

- ثم أضيفي الزّبدة، وحبّة البصل المفرومة، ورشّة من الملح في قدر آخر كبير.

- وضعيه على نار متوسّطة لمدّة خمس دقائق حتّى يصبح البصل طريّاً مع التّحريك باستمرار حتّى لا يحترق.

- ثمّ أضيفي الثّوم وحرّكيه لمدّة دقيقة أو دقيقتَين.

- أضيفي الطّحين ورشّة من الفلفل الأسود المطحون.

- حرّكي لدقيقة إضافيّة.

- ثم اسكبي الماء السّاخن إلى القدر الكبير الذي يحتوي على الزّبدة والبصل والثّوم.

- ثم أضيفي معه رشّةً من الملح، ورشّةً من الفلفل الأسود، وحبّات الذّرة.

- ثمّ غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدّة خمس عشرة دقيقةً إلى عشرين حتّى تتأكّد من نضج حبّات الذّرة تماماً.

- أبعدي القدر الكبير عن النار، واسكبي الشّوربة في خلّاط كهربائيّ.

- اخلطيها حتّى يصبح قوامها ناعماً ولا تجد فيها أيّ قطعٍ كبيرة من البصل أو الذّرة أو الثّوم.

- ثم أعيدي سكبها في القدر نفسه، وضعيه على نار متوسطة.

- أضيفي كوب من الكريمة إلى القدر بالتّدريج مع التّحريك المستمرّ لمدّة خمس دقائق.

- قدّمي طبق الشّوربة ساخناً كطبق جانبيّ، ويمكنك تزيينه بأوراق البقدونس المفرومة، وصحتين وعافية.

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