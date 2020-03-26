شوربة الشوفان والطماطم

شوربة الشوفان المغذية والمناسبة للايام الشتوية الباردة.

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من الشوفان

2 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

3 اكواب من الماء

3 حبات (مقشرة ومفرومة) من الطماطم

1 حبة (مفروم ناعم) من البصل

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:

ضعي الزيت في قدر على النار وحمري البصل حتى يذبل.

أضيفي الطماطم والشوفان والماء والملح والفلفل واتركي الخليط ليغلي على النار لمدة 15 دقيقة.

أضيفي معجون الطماطم وغطي القدر واتركيه حتى يتسبك على النار لمدة 15 دقيقة.

أضيفي المزيد من الماء عند الحاجة.