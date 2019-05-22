شوربة الطماطم بالحبق

الشوربة من أطباق المقبلات التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك؛ لأنّها تساعد على تعويض الجسم عن نقص السوائل فيه، وتلين حركة الأمعاء، وتسهل عملية هضم الطعم، بالإضافة إلى أنّها طبق غني بالفيتامينات، والمعادن، والأملاح المعدنيّة وغيرها.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة الطماطم:

مقادير شوربة الطماطم :

- حبتان مقطعتان إلى مربعات من الجزر.

- عودان من الكرفس المفروم.

- حبتان مقطعتان إلى شرائح من البصل.

- فصّان من الثوم مقطعان إلى مربعات.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- مكعبان من مرق الدجاج.

- ستة أكواب من الماء.

- ثلاث حبات من الطماطم.

- علبة من معجون طماطم.

- عرق من الحبق.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير شوربة الطماطم :

- أولاً نسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ونضيف لها الجزر المقطع، والكرفس، والبصل، والثوم.

- ثم نحرك الخضار، ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تذبل ويتغيّر لون البصل.

- ثم نسكب في وعاء ماء مغلي ونذوّب فيه مكعبات المرق.

- ثم نضيف المرق المذاب إلى الخضار، ثمّ نضيف الطماطم الطازجة والمعجون إليها.

- ثم نحرك المزيج جيّداً، ونتركه يغلي على نار هادئة مدة عشر دقائق.

- نرفع القدر عن النار، وننكهه بالملح، والفلفل الأسود، بعد ذلك نضيف الحبق.

- ثم نضع مزيج الشوربة في الخلاط الكهربائي، ونخلطها حتى نحصل على مزيج كثيف.

- ننكه الشوربة مرة أخرى بالملح، والفلفل، ونسكبها في طبق، ثمّ نقدمها ساخنة، وصحتين وعافية.

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