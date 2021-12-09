شوربة العدس هي طبق نباتي ومن فوائد شوربة العدس وخصوصاًمع موجة كورونا الجديدة أنها مصدر مهم للبوليفينولات والبوليفينولات هي مركبات نشطة تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة، وبما أن العدس غني بهذه المركبات فإن شوربة العدس غنية بها أيضًا، وتعتبر شوربة العدس صدر جيد للحديد، وللالياف الغذائية ومفيدة جداً لصحة القلب وتعتبر مصدر للبروتين النباتي ومتحتوي على الزنك، ومنخفضة السعرات الحرارية.

شوربة العدس الأصلية

مقادير شوربة العدس الأصلية

حبة واحدة مفرومة من البصل الأبيض

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الكمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب مجروش ومغسول ومصفى من العدس الاصفر

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 أكواب من الماء أو 5

للتزيين

ملعقة كبيرة بقدونس

خبز محمص

طريقة تحضير شوربة العدس الأصلية

أولاً قومي بتسخين الزيت في قدر سميك على النار.

ثم أضيفي البصل وقلبيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح طرياً.

ثم قومي بإضافة العدس والملح والكمون وقلبي لمدة دقيقة، ويمكنك زيادة الكمون حتى لا تسبب لكِ شوربة العدس بالانتفاخ.

ثم قومي بإضافة الماء واتركي المزيج حتى يغلي

ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج العدس تماماً.

ثم اهرسي مزيج الشوربة بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً وأعيدي تسخينه وتبلي بالفلفل الأسود.

وأخيراً في الأجواء الشتوية والرومانسية قدمي الشوربة ساخنة مع الخبز المحمص ورشة بقدونس إضا رغبتِ، وصحتين وعافية.

فوائد شوربة العدس في الشتاء