شوربة العدس لذيذة حتى بالصيف.. تعرف على فوائدها!‎

تُعتبر شوربة العدس من الوجبات الصحيّة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما أنَّ لها فوائد عديدة.

من المعروف أنّ العدس يحتوي على قيمةٍ غذائيةٍ عالية غنيّة بالمعادن والفيتامينات المُهمّة للجسم مما يجعل الناس يقبلون على تناوله بكثرةٍ، ويمكن تحضيره بعدة طرق لذيذة، أشهرها على الإطلاق شوربة العدس، وهي شوربة لذيذة الطعم، وسهلة التحضير.

ومن أهم فوائد شوربة العدس:

1- غنيةٌ بالألياف: فهي مفيدةٌ للجهاز الهضمي، وحركة الأمعاء، مما يحدّ من الإصابة بالإمساك، والإسهال، والتهاب الرُّتوج.

2- منخفضةٌ بالسعرات الحرارية: حيثُ يُساعد تناول شوربة العدس على البقاء ضمن مُعدّل السعرات الحرارية الموصى بها.

3- مصدرٌ جيدٌ للحديد: إذ يُعزز الحديد من إنتاج كريات الدم الحمراء، ويُساعد على الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وتُلبي الحصة الواحدة من شوربة العدس الاحتياج اليومي من الحديد، ومن الجدير بالذكر أنَّ حاجة النساء من الحديد أكثر من الرجال؛ حيث تساوي حاجة النساء 18 مليغراماً، أمّا الرجال فتُساوي 8 مليغرامات.

4- مصدرٌ جيدٌ للمغذيات الكبرى: إذ تُعدُّ شوربة العدس مصدراً جيداً للكربوهيدرات، مما يمد الجسم بالطاقة من خلال تحويل الكربوهيدرات إلى الجلوكوز.

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