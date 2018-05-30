شوربة الفطر بالكريمة

شوربة كلاسيكية ومشبعة، يحتوي الفطر على العديد من الفيتامينات الهامة التي تجعله مكون غني في اي طبق..

المقادير:

2 صدر دجاج

400 غرام فطر

1 حبة بصل مفروم

4 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

¼ كوب كريمة

4 كوب مرق دجاج

2 ملعقة صغيره ثوم مفروم

الطريقة:

تذوب الزبدة في قدر على النار، توضع صدور الدجاج المقطعة وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون، يضاف البصل، الثوم ويقلب لمدة ثواني.

يضاف الفطر ويقلب حتى يصبح طرياً، يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقتين.

يضاف المرق الى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

تضاف الكريمة وتترك لتُطهى لمدة دقيقتين، يرفع عن النار ويقدم.