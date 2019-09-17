تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد، والمغنيسيوم، وتحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، مما يجعلها مصدراً هاماً للطاقة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة البطاطس الحلوة بالكريمة:

مكوَّنات شوربة بطاطس الحلوة بالكريمة:

- خمسة أكواب من البطاطا حلوة المقطعة إلى مكعبات.

- أربعة أكواب من مرقة الدجاج.

- كوب من كلٍ من: الكريمة والبصل المفروم.

- فص كبير من الثوم المهروس.

- عودان من الكرفس المفروم.

- عود من القرفة.

- عود صغير من الكرّات المفروم.

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

للتقديم:

- الخبز المحمص.

- البصل الأخضر.

طريقة تحضير شوربة بطاطس الحلوة بالكريمة:

- اولاً، تسخين الزبدة في قدر عميق على درجة حرارة متوسطة وإضافة البصل وتقليبه لمدة خمس دقائق ثمَّ إضافة الكرّات والكرفس وتقليبهم لمدة خمس دقائق.

- ثم إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقتين أو إلى أن يصبح مائل إلى اللون الذهبي.

- إضافة كلٍ من: عود القرفة، البطاطا والمرقة وترك الشوربة على درجة حرارة متوسطة إلى أن تغلي ثم خفض النار وتركها لمدة عشرين دقيقة إلى أن تنضج البطاطا تماماً. - التخلص من عود القرفة، ووضع الشوربة في الخلاّط وتشغيله إلى أن يصبح الخليط ناعماً.

- إعادة الشوربة إلى القدر.

- ثم إضافة الكريمة وطبخها بهدوء لعدة دقائق إلى أن تكتسب الشوربة قوام كريمي ناعم ثمَّ تقديمها ساخنة مع الخبز المحمص والبصل، وصحتين وعافية.

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