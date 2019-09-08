طريقة إعداد مرقة الدجاج في المنزل 

تُعدّ مرقة الدجاج من أهم المكوّنات في المطبخ فهي تدخل في تحضير أغلب اليخنات والشّوربات خصوصاً في البلاد العربية إذ إنّها تعطي نكهةً غنيّة للطعام لاحتوائها على البهارات والتوابل المفضّلة لدى الجميع فهي المكون السري للعديد من الأطباق التي نعدها بشكل يومي تقريباً.

كما أنها سهلة الهضم، وينصح بتناولها خاصة لمن يعاني من صعوبات في الهضم أو من اضطرابات معوية، مثل الإسهال أو متلازمة القولون العصبي إذ يحتوي مرق الدجاج على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب، وكذلك العضلات والهيكل العظمي، كما أنه يحتوي على الفوسفور المهم في عمليات الأيض، ويساعد على بناء البروتين وصحة العظام والأسنان.

يستخدم الأشخاص عادةً مكعّبات مرقة الدجاج الجاهزة، وذلك لأنّهم لا يعلمون أنّ طريقة إعدادها في المنزل سهلة جداً، ولذلك سنقدّم طريقةً سهلة وسريعة لإعدادها:

المكوّنات:

- ملعقة صغيرة من الهيل.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة صغيرة من الكزبرة.

- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- رشّة من الملح.

- القليل من المستكة.

- كوبان من مرقة الدجاج.

- ملعقة ونصف من السمن.

- ملعقتان من الطحين.

طريقة التحضير:

- أولاً نضع السمن في قدر على النار.

- ثم نضيف السمن ونحرّكه حتّى يذوب.

- ثم نضيف كلاً من: الفلفل الأسود، والهيل، والكركم، والكزبرة، والمستكة ونحرّك جيّداً حتّى تمتزج المكوّنات.

- ثم نضيف الطحين ونستمر في التحريك.

- ثم نضيف مرق الدجاج ونخلط. نضيف الملح ونحرّك.

- ثم ندع الخليط يغلي لعدّة دقائق حتّى يتكاثف.

- ثم نضع الخليط في قوالب الفريزر وندعها تتجمد.

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