تعلمي طريقة تحضير شوربة نودلز بالدجاج بقدر الطهي البطيء. وصفة شتوية سهلة ومهدئة بشكل لا يصدق ستملئك وتدفئك من الداخل إلى الخارج!

المكونات:

1 بصلة صفراء

3 حص ثوم

1/2 رطل جزر (حوالي 4 متوسط)

4 ضلوع كرفس

2 صدور دجاج مقسمة

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ورقة غار

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

8 أكواب ماء

6 أوقية نودلز البيض

1 ملعقة كبيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1/4 كوب بقدونس مفروم طازج (اختياري)

الطريقة:

يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم ويقشر ويقطع الجزر ويقطع الكرفس إلى شرائح. أضف البصل والثوم والجزر والكرفس إلى قدر طهي بطيء سعة 6 لتر أو وعاء من الفخار.

قم بإزالة الجلد من صدور الدجاج المشقوقة ، ثم ضعها فوق الخضار في الطاهي البطيء. أضف الريحان والبقدونس والزعتر وورق الغار والفلفل إلى قدر الطهي البطيء.

صب 8 أكواب من الماء فوق المكونات في قدر الطهي البطيء. ضع الغطاء على قدر الطهي البطيء واتركه على نار عالية لمدة 4 ساعات أو منخفض لمدة 8 ساعات.

بعد الطهي على حرارة عالية لمدة 4 ساعات أو منخفض لمدة 8 ساعات ، أخرج الدجاج بحذر إلى لوح التقطيع وتخلص من ورق الغار. أضيفي نودلز البيض إلى قدر الطهي البطيء ، وحرّكي حتى تمتزج ، واستبدلي الغطاء ، مع تشغيل الحرارة على درجة عالية.

استخدمي شوكتين لإزالة لحم الدجاج من العظام. أعد اللحم إلى الطاهي البطيء وحركه ليمتزج مع الحساء. يجب أن تصبح النودلز طرية بعد حوالي 8-10 دقائق من وضعها في الحساء (قد يستغرق ذلك بضع دقائق أطول إذا كان قدر الطهي البطيء مضبوطًا مسبقًا على مستوى منخفض).

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بمجرد إعادة الدجاج إلى الحساء وتصبح النودلز طرية ، ابدأ في تتبيل الحساء بالملح.

ابدأ بملعقة صغيرة من الملح ، وأضف المزيد حتى يصبح الحساء لذيذًا.

أستخدم حوالي 1 ملعقة كبيرة (3 ملاعق صغيرة).

أخيرًا ، أضف حفنة من البقدونس المفروم للتزيين قبل التقديم مباشرة.