شيبس الذرة من الوجبات المفضلة لدى كثيرٍ من الناس ويُباع بشكل جاهز في المحال التجارية وهو يحتوي على كميّة كبيرة من الدهون والنشويات التي قد تُسبّب السمنة المفرطة بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شيبس الذرة:

مقادير شيبس الذرة:

- ملعقة صغيرة من السكر.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب من الدقيق المنخول.

- نصف كوب من دقيق الذرة المنخول جيّداً.

- نصف مِلعقة صغيرة من كلٍ من الشطة البودرة، والكمون، والكركم.

- كميّة من الماء "حسب الرغبة".

طريقة تحضير شيبس الذرة:

- أولاً نقوم بخلط الدقيق ودقيق الذرة، والملح، والكركم، والسكر، والشطة، والزيت في وعاء جيداً.

- ثم نضيف الماء الدافئ بشكلٍ تدريجي حتى تتشكّل لدينا عجينة متماسكة.

- ثم نُقطّع العجينة الناتجة إلى ثلاث قطع.

- ثمّ نَفردها على سطحٍ صلب مع القليل من الزيت.

- ثم نُحمّي مقلاة غير لاصقة على النار دون إضافة أية مادة دهنية إليها.

- ثم نضع قطع العجينة المفرودة على المقلاة الواحدة تلو الأخرى.

- ثم نقطّع العجينة الناتجة والمُحمّصة إلى أنصاف ثم إلى أرباع ثم إلى أثمان.

- ثم نقلي القطع الناتجة في الزيت الغزير لمدّة دقيقة أو حتى تتحمّر.

- ثم نضع المثلثات الناتجة على ورق المطبخ حتّى يتشرب الزيت وصحتين وعافية.

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