تعتبر الإعلامية علا الفارس من الإعلاميات الجميلات اللواتي تألقن على الشاشة وخطفن الأنظار بإطلالات ساحرة وأنيقة وحضور قوي وابتسامة لا تفارق شفتيها.

جمعنا لكم أزياء وإطلالات الإعلامية الجميلة علا الفارس.

علا الفارس تنتظر مولودها الأول

نشرت الإعلامية علا الفارس على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة جديدة لها أثناء احتفالها برفقة زوجها في جلسة عشاء رومانسية أمام شاطىء البحر.

استعرضت علا الجلسة الرومانسية، فتظهر الطاولة مُزينة ببتلات الورود الحمراء بينما تطل على منظر خلاب لمياه البحر وغروب الشمس الرائع، ونشرت صورة لـ يدها ويد زوجها ممسكين بحجر كتب عليه كلمة "Dream"، بينما يرتديان أساور من الخرز الأزرق المُزيَّن بخرزة زرقاء لمنع الحسد.

وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي خبر حملها، فكتبت إحداهن: "كنك حامل ❤️ أن شاءالله 😍".

وعلَّقت أخرى: "حليانه و كأنك حبلانه ببنت"، وأضافت أخرى "علا مبروك شكلك حامل ".

وأثنى العديد من المعجبين على جمالها الملفت مع زيادة وزنها، فكتبت إحداهن: "تبارك من خلق الجمال فجمّلك".

وفي وقت سابق، كانت علا قد أشارت في عدة مقاطع فيديو أنها تشعر بالتعب والإرهاق وبعض الدوخة، لافتةً إلى أنها أجرت العديد من الفحوصات، مُلمحةً إلى أن هناك أخبار سارة ستكشفها لاحقًا؛ ما قد يدل على حملها.

وكانت قد تزوجت علا في شهر سبتمبر العام الماضي في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان.

ولم تعلن الفارس عن زواجها أو تلمِّح لارتباطها سابقًا، إذ أنها من الشخصيات التي تفضل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

من هي علا الفارس؟

ولدت علا الفارس 6 نوفمبر 1985 وهي خريجة من جامعة عمان الأهلية من كلية القانون في العام 2004، وبدأت الإعلامية علا مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ لم يتجاوز 17 عامًا كمراسلة أخبار لقناة "العربية" من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004، قبل أن تتحول إلى مراسلة ميدانية عام 2005.

وتعتبر من أشهر الشخصيات الإعلامية المؤثرة رغم صغر سنها كذلك حسب الإحصائية الأخيرة لسنة 2012 لمحرك البحث الأشهر Google كانت الإعلامية عُلا الفارس من أكثر كلمات بحث.

ثم التحقت بعد ذلك إلى الأخبار في قناة MBC كمذيعة ومقدمة البرنامج الاخباري الاجتماعي (أم بي سي في أسبوع)، وتعتبر علا أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر 17 عاما بحسب مجلة "اوك" البريطانية.

بدأ النضج وسعة الاطلاع النابعين من ذكائها المتّقد يشعان على وجه المذيعة الناشئة عُلا الفارس من أول وهلة. إذ أضاءت لها قدراتها غير العادية وثقتها العالية بالنفس طريقاً وعراً يتحطم الكثيرون بين جنباته في مسيرتها الإعلامية.

وبعد تخرجها من الثانوية العامة في عمر الـ 16، التحقت علا بكلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية تلبية لرغبة والديها (وهي ابنة السياسي الفلسطيني المعروف تحسين الفارس)، ثم قادتها رغبتها في البحث عن اختصاص جديدٍ يرضي طموحها إلى كلية إدارة الأعمال، لكنها عادت أدراجها إلى كلية الحقوق ثانيةً لتدرس القانون بعدما لم تنجح في إيجاد ضالتها في أي فروع أخرى.

وخلال المرحلة الجامعية، استعادت الفارس أحلام الطفولة التي اعتادت خلالها على رؤية والدها على الشاشة باستمرار كونه شغل منصب نائب في البرلمان الأردني ثم عمل كمستشار لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، فاندفعت نحو الاعلام بحثاً عن الظهور والشهرة، ورغبةً في خوض تجربة التواجد أمام عدسات الكاميرا، وحققت منذ ذاك الوقت حتى الآن شهرة كبيرة في المحيط الإعلامي.

إنجازات علا الفارس

فازت بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب كأبرز شخصية اعلامية شابة مؤثره 2009

حصلت على لقب أجمل مذيعة في قناة الام بي سي وذلك خلال التصويت الذي إجري في منتديات القناة حيث حصلت علا الفارس على 145 صوتاً.

فازت بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب كأبرز شخصية إعلامية شابة مؤثره 2009

حصلت على لقب أفضل اعلامية أردنية بتوصيت الجمهور عام 2009

حصلت على درع الشباب المبدع 2010 ملتقى الكويت للإعلامين

فازت الإعلامية الشابة علا الفارس -بلقب أكثر مذيعات ام بي سي تأثيرا واناقة حسب تصويت جمهور ام بي سي نت 2010.

حصلت على درع الشباب المبدع 2010 ملتقى الكويت للإعلامين.

فازت بتكريم "نموذج للشباب الأردني الناجح " في سنة 2011 من السفارة الأردنية في الإمارات العربية المتحدة.

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