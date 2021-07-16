اتباع نظام غذائي صحي ومناسب أساسي لصحة كل سيدة أثناء الحمل وبعد الولادة، وتختلف متطلبات هذا النظام باختلاف المرحلة، فبعد الولادة تحتاج الأم إلى مغذيات أكثر وضمان الحصول على العناصر المطلوبة.

ولأن الأم الجديدة تكون عرضة للتعب بعد الولادة واهمال نفسها بسبب انشغالها بمولودها، نوضح في التالي نصائح تغذية هامة لكل أم جديدة:

السمك ضروري

تعد المأكولات البحرية مصدرًا صحيًا للبروتين الذي يوفر أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، ولكن مع الحرص على تناول الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون وسمك السلور والبلطي وسمك القد والجمبري وسرطان البحر والحبار، مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

مدرات الحليب

من دقيق الشوفان إلى اللوز والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، احرصي على تناول الأطعمة التي تدعم انتاج الحليب.

الترطيب

من الهام الحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته بالسوائل بعد الولادة وخاصة خلال الرضاعة، لذا احرصي على شرب الكثير من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر واشربي 8 أكواب من الماء، وتجنبي المشروبات الباردة لأنها تسبب غازات.

الأطعمة الغنية بالسعرات

تستهلك الرضاعة الكثير من طاقة الأم، لذا يوصي الخبراء باستهلاك الأم حوالي 500 سعرة حرارية إضافية يومياً من الأطعمة الغنية بالسعرات، مثل المكسرات وزبدة الجوز والبطاطس والأرز البني والسلمون والأسماك الدهنية الأخرى.

نظام متوازن

حافظي على توازن نظامك الغذائي، من خلال الحرص على تناول 3 وجبات كاملة جنباً إلى جنب مع التنويع في الأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة كل يوم، أو تناولي 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم مع تصمين الخضار في وجبتين أو 3 يومياً.

الفيتامينات

لا تهملي اخذ فيتاميناتك اللازمة مثلما يوصي الطبيب، حتى بعد الولادة، ولكن إياكِ والاستكفاء بها واعتبارها بديلاً عن النظام الغذائي الصحي.

تجنبي الحميات

على الرغم من أن زيادة الوزن بعد الحمل يؤرق الكثيرات، إلا أنه ينبغي تجنب الانسياق وراء الحميات في مرحلة الرضاعة.

وجبات خفيفة صحية

بدلا من التركيز على الحلويات أو رقائق البطاطس الصناعية وما شابه كوجبات خفيفة، اعتمدي على خيارات صحية لكِ وتفيد رضيعك، مثل الفواكه الكاملة والمكسرات والخضروات الطازجة والجبن القريش والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

تجنبي أو قللي هذه الأطعمة

من الهام تجنب أو الحد من بعض الأطعمة، مثل الفول السوداني والمحار وغيره مما قد يسبب الحساسية لمنع الاسهال وردود الفعل التحسسية التي قد تصيب طفلك.

كما عليكِ الحد من الأطعمة والمشروبات المغلفة والمُعالجة، وتلك ذات مستويات عالية من الملح وذات الدهون المتحولة وعالية السكر.

أطعمة آمنة لكِ

بجانب ما ذُكر أعلاه، يمكنك تعزيز تناول الأطعمة التالية لأنها آمنة ومفيدة لكِ في مرحلة ما بعد الولادة والرضاعة، وتشمل كلا من اللحوم والفاصولياء والخضروات خاصة الورقية بجانب الفواكه أو عصائرها الطبيعية 100 %، إضافة إلى الخبر والحبوب والحليب والجبن والبيض، بجانب المأكولات البحرية ومنتجات الصويا.

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