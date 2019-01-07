لماذا يموت الرجال في عمر أصغر مقارنة بالنساء؟
جزء من المشكلة هو أن الرجال أكثر احتمالا من النساء في ممارسة المهن الخطيرة مما يعرضهم للموت، لكن الإحصاءات تشير إلى أن المخاطر في مكان العمل لا تفسر هذه الفجوة.
9 علامات جمالية في الرجال يتفق عليها جميع النساء
الفجوة العمرية هي ظاهرة حديثة نسبيا، تشير البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات الوفيات البشرية إلى أنه حتى عام 1850، كان للرجال والنساء نفس العمر المتوقع، اتسعت الفجوة بثبات منذ عام 1918.
يُذكر أن هرمون الذكورة قد ارتبط بالسلوكيات الخطرة وارتفاع نسبة الكوليسترول، ولكن على صعيد آخر فإن نحو 287،000 امرأة تموت كل عام بسبب مضاعفات الحمل والولادة. إذاً لماذا يموت الرجال في عمر أصغر؟.
يشك الباحثون في عاملين رئيسيين، هما، أن الرجال يمارسون وظائف أكثر خطورة وأنهم لا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
قد يكون الرجال أكثر عرضة للموت في العمل لأنهم يختارون المهن الخطرة بشكل غير متناسب، وتشمل الوظائف الأكثر خطورة مثل قطع الأشجار، صيد الأسماك، والبناء وغيرها من المهن التي يهيمن عليها الذكور.
كما أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 50٪ من النساء للموت بسبب أمراض القلب، وأكثر عرضة للانتحار. كذلك، سرطان البروستاتا هو السبب الرئيسي الثالث لوفاة الرجال، يرى الباحثون أنه رغم هذه الاحصائيات المقلقة إلا أن المعهد الوطني للسرطان ينفق ضعف تمويل الأبحاث حول سرطان الثدي مقارنة ببحوث سرطان البروستاتا.
للمزيد من المقالات الخاصة بالرجال:
للرجل: 6 خدع ذكية لإختيار العطر المناسب لك
تعرف على سر الـ 10 دقائق الأولى في عمل الرجل الناجح!
5 تمارين يومية للرجال لمحاربة التجاعيد