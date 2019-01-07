لماذا يموت الرجال في عمر أصغر مقارنة بالنساء؟

أثبت العلم أن الرجال يموتون أصغر من النساء، وتعيش النساء في جميع أنحاء العالم في المتوسط لمدة سبع سنوات أطول من الرجال، ولا يمكن للاختلافات البيولوجية والوراثية وحدهما تفسير هذا التباين، الذي أصبح يعرف باسم فجوة طول العمر، حسب تقرير نشره الموقع الأمريكي fatherly.

جزء من المشكلة هو أن الرجال أكثر احتمالا من النساء في ممارسة المهن الخطيرة مما يعرضهم للموت، لكن الإحصاءات تشير إلى أن المخاطر في مكان العمل لا تفسر هذه الفجوة.

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الفجوة العمرية هي ظاهرة حديثة نسبيا، تشير البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات الوفيات البشرية إلى أنه حتى عام 1850، كان للرجال والنساء نفس العمر المتوقع، اتسعت الفجوة بثبات منذ عام 1918.

يُذكر أن هرمون الذكورة قد ارتبط بالسلوكيات الخطرة وارتفاع نسبة الكوليسترول، ولكن على صعيد آخر فإن نحو 287،000 امرأة تموت كل عام بسبب مضاعفات الحمل والولادة. إذاً لماذا يموت الرجال في عمر أصغر؟.

يشك الباحثون في عاملين رئيسيين، هما، أن الرجال يمارسون وظائف أكثر خطورة وأنهم لا يحصلون على رعاية صحية جيدة.

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قد يكون الرجال أكثر عرضة للموت في العمل لأنهم يختارون المهن الخطرة بشكل غير متناسب، وتشمل الوظائف الأكثر خطورة مثل قطع الأشجار، صيد الأسماك، والبناء وغيرها من المهن التي يهيمن عليها الذكور.

كما أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 50٪ من النساء للموت بسبب أمراض القلب، وأكثر عرضة للانتحار. كذلك، سرطان البروستاتا هو السبب الرئيسي الثالث لوفاة الرجال، يرى الباحثون أنه رغم هذه الاحصائيات المقلقة إلا أن المعهد الوطني للسرطان ينفق ضعف تمويل الأبحاث حول سرطان الثدي مقارنة ببحوث سرطان البروستاتا.