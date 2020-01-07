صدور الدجاج المحشوة بالجبن والبروكولي

صدور الدجاج المحشوة بالجبن والبروكلي طبق شهي ويمكنك اعداده للمناسبات أو كطبق عشاء فاخر.
المكونات:
3 صدور دجاج كبيرة
ملح وفلفل
1 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ، مقسمة
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو
1 كوب من زهور القرنبيط المفروم فرماً ناعماً
نصف كوب من مكعبات الفلفل الأحمر
1 كوب جبنة شيدر خفيفة
1 ملعقة كبيرة مايونيز
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 425 فهرنهايت.
تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم. باستخدام سكين حاد يقطع وسط صدور الدجاج ولكن ليس كاملاً ، مما يوفر جيبًا للحشو.
الحشوة، يوضع البروكلي في طبق ميكرويف مع 2 ملعقة كبيرة من الماء. يغطى ويترك لمدة دقيقة واحدة. تخلص من المياه الزائدة. أضف الى الطبق الفليفلة الحلوة والجبن والمايونيز ومسحوق الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة. امزج المزيج ، ثم اقسم الخليط بين صدور الدجاج ، واستخدام عيدان خشبية لتثبيتها إذا لزم الأمر.
تسخن مقلاة كبيرة آمنة للفرن (أفضل استخدام مقلاة من الحديد) على نار متوسطة اضف زيت الزيتون. يقلب الدجاج لمدة 3 إلى 4 دقائق على كل جانب حتى يحمر. يغطى المقلاة بورق الالمنيوم و يخبز في فرن مسخن مسبقاً لمدة تتراوح بين 15 و 17 دقيقة ، أو حتى ينضج الدجاج.
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