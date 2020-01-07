صدور الدجاج المحشوة بالجبن والبروكولي

صدور الدجاج المحشوة بالجبن والبروكلي طبق شهي ويمكنك اعداده للمناسبات أو كطبق عشاء فاخر.

المكونات:

3 صدور دجاج كبيرة

ملح وفلفل

1 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ، مقسمة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1 كوب من زهور القرنبيط المفروم فرماً ناعماً

نصف كوب من مكعبات الفلفل الأحمر

1 كوب جبنة شيدر خفيفة

1 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 425 فهرنهايت.

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم. باستخدام سكين حاد يقطع وسط صدور الدجاج ولكن ليس كاملاً ، مما يوفر جيبًا للحشو.

الحشوة، يوضع البروكلي في طبق ميكرويف مع 2 ملعقة كبيرة من الماء. يغطى ويترك لمدة دقيقة واحدة. تخلص من المياه الزائدة. أضف الى الطبق الفليفلة الحلوة والجبن والمايونيز ومسحوق الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة. امزج المزيج ، ثم اقسم الخليط بين صدور الدجاج ، واستخدام عيدان خشبية لتثبيتها إذا لزم الأمر.

تسخن مقلاة كبيرة آمنة للفرن (أفضل استخدام مقلاة من الحديد) على نار متوسطة اضف زيت الزيتون. يقلب الدجاج لمدة 3 إلى 4 دقائق على كل جانب حتى يحمر. يغطى المقلاة بورق الالمنيوم و يخبز في فرن مسخن مسبقاً لمدة تتراوح بين 15 و 17 دقيقة ، أو حتى ينضج الدجاج.