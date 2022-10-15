صدور الدجاج في المقلاة الهوائية

لف كل صدر دجاج مدهون بالزيت في التوابل وضعيها في سلة المقلاة الهوائية. اطبخي على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 18-20 دقيقة ، مع التقليب بعد 10 دقائق. للتحقق من نضجه ، يقطع الدجاج بسكين في الجزء الأكثر سمكًا لترى ما إذا كانت العصائر سائلة أو أدخل ميزان حرارة

ويجب أن يقرأ 70 درجة مئوية. يقدم مع الأرز والخضر أو السلطة