صدور الدجاج في المقلاة الهوائية استخدمي المقلاة الهوائية لعمل هذا الطبق المغري من صدور الدجاج الطرية المغطاة بالثوم والفلفل الحلو والأعشاب.
صدور الدجاج في المقلاة الهوائية
المكونات:
4 صدور دجاج
نصف ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ½ ملعقة صغيرة حبيبات الثوم
1 ملعقة صغيرة بابريكا حلوة مدخنة
2 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة
نصف ملعقة صغيرة فلفل
أرز مطهو على البخار وخضروات مثل البروكلي أو الفاصوليا الخضراء أو السلطة الخضراء ، للتقديم (اختياري)
صدور الدجاج في المقلاة الهوائية
الطريقة:
- غطي الدجاج بالزيت واتركيه جانبًا. في وعاء ، يُمزج الملح والثوم والفلفل الحلو والأعشاب المختلطة مع الفلفل الأسود المطحون ، ثم يتبل في الطبق.
- لف كل صدر دجاج مدهون بالزيت في التوابل وضعيها في سلة المقلاة الهوائية. اطبخي على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 18-20 دقيقة ، مع التقليب بعد 10 دقائق. للتحقق من نضجه ، يقطع الدجاج بسكين في الجزء الأكثر سمكًا لترى ما إذا كانت العصائر سائلة أو أدخل ميزان حرارة ويجب أن يقرأ 70 درجة مئوية. يقدم مع الأرز والخضر أو السلطة.
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