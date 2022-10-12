كعكة الزنجبيل بالتوابل النباتية استعدي لفصل الخريف مع كعكة الزنجبيل الشهية بالتوابل العطرة. إنها متعة حقيقية ، سواء كنتِ نباتية أم لا يجب أن تجربيها على الأقل مرة واحدة.
كعكة الزنجبيل بالتوابل النباتية
المكونات:
100 مل زيت نباتي ، بالإضافة إلى زيت إضافي للصينية
275 جرام دقيق ذاتي التخمير
150 جرام سكر بني غامق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون
50 جرام العسل الأسود
50 غ من الزنجبيل المبشور جيدًا بالإضافة إلى 1 ملعقة صغيرة من شراب الزنجبيل
150 جرام سكر بودرة
½ ليمون معصور
4 قطع من جذر الزنجبيل المسكر، مقطع إلى شرائح
كعكة الزنجبيل بالتوابل النباتية
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية. ادهني صينية (19 × 9 × 6 سم) بالزيت ولفيها بشريط طويل من ورق الزبدة. اخلطي الدقيق مع السكر البني والبيكنج باودر والزنجبيل المطحون معًا في وعاء كبير. أضيفي الزيت ، العسل الأسود ، الزنجبيل المبشور و 170 مل من الماء البارد ، ثم اخفقيهم معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا باستخدام ملعقة خشبية.
- يُسكب خليط الكيك في القالب المحضر ويُخبز في وسط الفرن لمدة 45-50 دقيقة حتى يخرج سيخ نظيف في الوسط. اتركيها لتبرد في الصينية لمدة 5 دقائق ، ثم انقليها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا.
- يُنخل السكر البودرة في وعاء ، ويُضاف شراب الزنجبيل ويخلط مع ما يكفي من عصير الليمون لصنع كريمة سميكة قابلة للكسر يمكن أن تغطي ظهر الملعقة. ضعي الكيك على طبق أو حامل ، أزيلي البرشمان ورشي عليه كريمة التزيين. قطعي جذور الزنجبيل المسكرة على الكريمة. قطّعي الكيك إلى شرائح سميكة للتقديم.
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