كعكة الزنجبيل بالتوابل النباتية

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية. ادهني صينية (19 × 9 × 6 سم) بالزيت ولفيها بشريط طويل من ورق الزبدة. اخلطي الدقيق مع السكر البني والبيكنج باودر والزنجبيل المطحون معًا في وعاء كبير. أضيفي الزيت ، العسل الأسود ، الزنجبيل المبشور و 170 مل من الماء البارد ، ثم اخفقيهم معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا باستخدام ملعقة خشبية .