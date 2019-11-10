صعوبة البلع: الأسباب، علاجات طبيعية للتخلص منه

صعوبة البلع من المشاكل المزعجة جداً والتي يتعرض لها العديد من الأفراد، والتي تنتج بسبب نقص إفراز الغدد اللعابية في الفم، وهناك العديد من الأعراض التي من شأنها أن تدل على أنّ الشخص مصاب بصعوبة البلع، مثل: جفاف الشفاة، والمنطقة المحيطة بها، ووجود تشققات صغيرة حول الفم، بالإضافة إلى ظهور رائحة كريهة للفم والأسنان، وعدم القدرة على تناول الطعام بسهولة، ووجود حرقة في الحلق.

وفي هذا المقال سنتعرف على أسباب صعوبة البلع بالتفصيل، مع ذكر مجموعة من الوصفات الطبيعية المنزلية التي تلعب دوراً كبيراً في علاجه:

أسباب صعوبة البلع

- الزهايمر، والجلطة.

- التعرض لبعض الضغوطات النفسية، مثل: الخوف من أمر ما، والقلق، والتوتر، والإنزعاج.

- التدخين بشكل كبير خلال اليوم، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل إفراز اللعاب في الفم.

- تناول بعض أنواع الأدوية التي تؤدي إلى جفاف الفم، وبالتالي صعوبة الفم.

- اللجوء إلى استخدام بعض العلاجات للتخلص من الكثير من الأمراض، مثل: علاج السرطان الكيماوي.

- التقدم في السن.

- الإصابة بنزلات البرد وخاصة إذا كانت مصحوبة بالتهاب اللوزتين.

- خلل في الغدة الدرقية.

- تناول الطعام بشكل سريع، وعدم مضغه بطريقة صحيحة.

- الإصابة بسرطان الفم والمريء.

- الإصابة بأنواع مختلفة من الفطريات داخل الفم أو حوله.

- ظهور حبوب صغيرة على طرف اللسان.

علاجات طبيعية للتخلص من صعوبة البلع

1- الميرمية

تحتوي الميرمية على مجموعة من المعادن والفيتامينات من أهمها فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين B، بالإضافة إلى احتوائه على مواد مضادة للالتهابات والأكسدة، ويتم الاستفادة من الميرمية من خلال وضع ست ملاعق صغيرة منها داخل كوب من الماء المغلي، وترك الكوب جانباً لمدة ربع ساعة، ثمّ تصفيته من الشوائب الزائدة، ثمّ الغرغرة فيها لمدة ثلاثين دقيقة، مع الحرص على استخدام هذا العلاج ثلاث مرات يومياً، للحصول على أفضل النتائج.

2- عصير الليمون

يحتوي الليمون على خصائص طبيعية مضادة للأكسدة، حيث يساهم بشكل كبير في تنظيف الفم من الجراثيم والبكتيريا المتراكمة فيه، ويتم استخدام هذه الوصفة عن طريق وضع بضع قطرات من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من العسل داخل كوب من الماء، وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، للحصول على التماسك التام، وشرب الكوب على فترات خلال اليوم، ومن الممكن شرب كوب من عصير الليمون المحلى، كما يمكن رش كمية قليلة من الملح على شريحة صغيرة من الليمون، وفرك السان بها.

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