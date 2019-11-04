فوائد زيت الزّيتون على الريق 

يمتاز زيت الزيتون ذو النوعية الجيدة بكثافة قوامه مقارنةً مع المنتجات المكررة، ويُعدّ زيت الزيتون خالياً من الكربوهيدرات و البروتينات، لكنه غنيٌ بالدهون وخاصةً الأحادية غير المشبعة منها والتي ثبَت أنها تزيد مستوى الكولسترول النافع، وتخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويُعدُّ مصدراً جيداً بفيتامين هـ، وفيتامين ك.

ويعتبر تناول زيت الزّيتون كجزء من نظام غذائي صحي، وبكميات مُعتدلة، وكبديل للدّهون غير الصحيّة من العادات الغذائية الصحية والمفيدة للجسم، ولكن لا توجد دراسات علمية موثوقة عن فوائد زيت الزيتون على الريق، وتبيّن النقاط التالية الفوائد العامة لزيت الزيتون:

1- مصدر غنيّ بمضادات التأكسد

حيث يحتوي على كميات عالية من هذه المضادات، وهي مركباتٌ نشطة يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومكافحة الالتهاب.

2- إمكانية تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

إذ أظهرت العديد من الدراسات أنَّ الأشخاص الذين يستهلكونه بانتظام كان خطر إصابتهم بالسكتات الدماغية أقل بكثير مقارنة مع الأشخاص الذين لا يستهلكونه.

3- إمكانية المساعدة على نقصان الوزن

حيث ربطت العديد من الدراسات بين النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط​​، وهو نظام غنيّ بزيت الزيتون، مع التأثيرات الإيجابية له على الوزن، لذلك يمكن اعتبار استهلاكه بالكميات المعتدلة مسبباً لنقصان الوزن.

4- إمكانية تقليل خطر الإصابة بالسكري

إذ وجدت العديد من الدراسات علاقة بين استهلاكه والتأثيرات المفيدة في نسبة السكر في الدم، وحساسية الجسم للإنسولين، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

5- إمكانية تقليل خطر الإصابة بالسرطان

حيث وجدت الدراسات أنَّ سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط يقل لديهم خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويمكن أن يكون استهلاك زيت الزيتون أحد الأسباب؛ فقد تقلل مضادات التأكسد الموجودة فيه من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والتي يُعتقد أنّها المحرك الرئيسي للسرطان، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لإثبات هذه الفائدة.

6- إمكانية تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي

حيث يُمكن أن يساعد على تقليل آلام المفاصل، والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب، وتزداد التأثيرات المفيدة لزيت الزيتون بشكل كبير عند استخدامه إلى جانب زيت السمك.

7- خصائص مضادة للبكتيريا

إذ إنّه يحتوي على عدّة عناصر غذائيّة يمكن أن تقتل أو تثبط عمل البكتيريا الضارة، كالبكتيريا الملوية البوابية التي يمكن أن تسبب تقرحات وسرطان المعدة.

8- مصدرٌ للدهون الصحيّة

حيث تعتبر بعض أنواع الدهون مفيدة وصحية للقلب عند استهلاكها باعتدال، كزيت الزيتون؛ إذ إنَّه يحتوي على الأحماض الدهنيّة الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ إذ يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

9- إمكانية تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

فقد يساعد على الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، وذلك على عكس تناول الدهون المتحولة الموجودة بشكل كبير في الأطعمة الجاهزة والسريعة والتي قد تزيد خطر الإصابة به.

10- إمكانية تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

حيث تُعتبر معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر منخفضة في دول البحر الأبيض المتوسط ​​، ويمكن أن يعود ذلك للاستهلاك المرتفع لزيت الزيتون.

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