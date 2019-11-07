هبوط الدورة الدموية هو هبوط عام أو خاص يحدث في الدورة الدموية الذي قد يسببه محيط القلب أو القلب نفسه، وتؤدي الإصابة بهبوط الدورة الدموية إلى عجز الجهاز الدوري عن الحفاظ على إمدادت المواد الغذائية والأكسجين والعجز أيضاً عن إزالة ثاني أكسيد الكربون ونواتج عملية الأيض مما يؤدّي إلى حدوث اختلالات واضرابات في عملية توزيع الدم أو قد يسبب نقص في حجم وكمية الدم، ويحدث هبوط الدم في جميع أجزاء الجسم الذي يتمثل بفقدان كمية كبيرة من الدم وإنهيار جميع أنظمة الدورة الدموية في الساقين، حيث أنه يمكن إرجاع الهبوط المحدد في نقطة معينة مثل الجلطة.

قد يكون هبوط الدورة الدموية حاداً في بعض الحالات لأنّ هبوط الدورة الدموية في القلب يؤثر على شرايين وأوردة القلب مثل الشريان الأورطي والشريان الأبهر مما قد يؤدّي إلى الوفاة، وقد يسبب الهبوط في الدورة الدموية أيضاً إلى فشل في الأعضاء وتوقف الأوعية الدموية المحيطة أو فشلها والصدمة وهناك نوع آخر يأتي بقوة أقل من هبوط الدورة الدموية وهو قصور الدورة الدموية.

الأسباب التي تؤدي إلى هبوط الدورة الدموية

شرب ماء البحر.

القيام بالعمليات الجراحية خاصة عند الأشخاص الذين فقدوا كميات كبيرة من الدم في أثناء العملية الجراحية.

الإصابة بمتلازمة الشريان المساريقي العلوي.

استخدام بعض الأنواع من الأدوية والعقاقير التي تعمل على تنشيط الصفيحات الدموية ممّا يسبّب في تكوين الخثرة.

الإصابة بالصدمة.

فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم عبر الجهاز البولي مما يسبب تقليل حجم الدم وبالتالي هبوط الدم.

تناول الأدوية والعقاقير التي تؤثر على ضغط الدم.

الإصابة بأمراض القلب.

الإصابة بحمّى الضنك.

أعراض هبوط الدورة الدموية

- الإصابة بالدوخة والدوار.

- الشعور بالغثيان.

- حدوث الإغماء.

- المعاناة من الإرهاق.

- الإحساس بالجفاف والعطش غير المعتادين.

- فقدان الذاكرة وقلة التركيز.

- عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بالبرد والجلد الشاحب.

- التنفس السريع الضحل.

- الشعور بالكآبة.

- الإحساس بخدر ووخز في اليدين والقدمين.

- حدوث انتفاخ في القدمين، والكاحلين، والساقين.

- ظهور تقرحات في الساقين والقدمين.

- تشنج المفاصل والعضلات.

- الإصابة بالدوالي الوريدية.

الوقاية من هبوط الدم في الجسم

- تقليل جرعات الأدوية المتناولة والتي تسبب هبوط الضغط الانتصابي.

- عدم الوقوف دون حركة مدة طويلة.

- زيادة كمية الملح في الطعام.

- الابتعاد عن تناول الكحول.

- تناول كمية كبيرة من السوائل.

علاج حدوث هبوط الدورة الدموية

- تناول كميات كبيرة من الماء.

- اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل الخضار، والدجاج منزوع الدسم، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأسماك.

- تغيير وضعيه الجسم من حالة الاستلقاء على الظهر إلى الوقوف، أو الاتكاء على أقرب حائط. أخذ نفسٍ عميق لبضع دقائق عند النهوض من السرير في فترة الصباح والجلوس بوضعية مستقيمة، ومن المفضّل رفع الرأس قليلاً عن مستوى الجسم عند النوم لتجنّب الإصابة بأيّ أعراض.

- تناول عدد من الوجبات الصغيرة طوال اليوم، والتقليل من تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل المعكرونة، والأرز، والبطاطس، والخبز.

- ارتداء الأحذية المريحة أثناء العمل، وتجنّب ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة، وارتداء الجوارب للحفاظ على دفء القدمين مع مراعاة أن لا تكون ضيقة جداً.

- الاستماع للموسيقى، والتأمل.

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