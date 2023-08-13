صفات الأطفال المولودين في شهر آب / أغسطس

البوابة - عادة ما يكون أطفال شهر آب/ أغسطس أكبر وأثقل من الأطفال المولودين في الأشهر الأخرى. وذلك لأن شهر آب/ أغسطس هو الوقت من العام الذي تتمتع فيه الأمهات بفرص أكبر للحصول على الطعام ويقل احتمال تعرضهن للتوتر.

من المرجح أيضًا أن يولد أطفال شهر آب/ أغسطس بشعر أشقر وعيون زرقاء. وذلك لأن التعرض للشمس أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى إنتاج المزيد من الميلانين ، وهو الصبغة التي تعطي الجلد والشعر والعينين لونها.

عادة ما يكون أطفال شهر آب/ أغسطس أكثر نشاطًا وانفتاحًا من الأطفال المولودين في الأشهر الأخرى. هذا لأنهم يولدون خلال أشهر الصيف ، عندما يكون هناك المزيد من ضوء الشمس والدفء.

من المرجح أيضًا أن ينجح أطفال شهر آب/ أغسطس في المدرسة وفي حياتهم المهنية. هذا لأنهم يولدون في وقت من السنة فيه المزيد من التفاؤل والأمل.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد تعميمات ، ولن يمتلك جميع الأطفال المولودين في أغسطس كل هذه الخصائص. ومع ذلك ، فهذه بعض الأشياء التي قد ترغبين في وضعها في الاعتبار إذا كان لديك طفل مولود في أغسطس.

القيادة: غالبًا ما يُنظر إلى الأطفال المولودين في أغسطس على أنهم قادة بالفطرة. إنهم واثقون وحازمون ، ولا يخشون تولي المسؤولية. كما أنهم يجيدون تحفيز الآخرين وإلهامهم.

التفاؤل: عادة ما يكون الأطفال المولودين في أغسطس متفائلين ولديهم نظرة إيجابية للحياة. لا يتم إحباطهم بسهولة ، ويبدو أنهم دائمًا يرون الجانب المشرق من الأشياء.

المرونة: غالبًا ما يُنظر إلى الأطفال المولودين في أغسطس على أنهم يتمتعون بالمرونة والحيلة. إنهم قادرون على التعافي من النكسات والتحديات ، وهم يبحثون دائمًا عن طرق لتحسين أنفسهم.

الإبداع: غالبًا ما يكون الأطفال المولودين في أغسطس مبدعين وخياليين. لديهم طريقة فريدة للنظر إلى العالم ، وهم دائمًا يبتكرون أفكارًا جديدة.

روح الدعابة: عادة ما يكون الأطفال المولودين في أغسطس مضحكًا وذكيًا. لديهم وسيلة لجعل الآخرين يضحكون ، ويبدو أنهم دائمًا في حالة مزاجية جيدة.

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