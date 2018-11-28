صفات برج الأسد عند وقوع الحب

الرجل الأسد عطوف حنون ومرهف الحس

يمتلك مواليد برج الأسد في قرار أنفسهم صفات الأسد ملك جميع الحيوانات، والتي تتمثل في التعالي على من يحيط بهم من أقاربهم وأصدقائهم وأفراد أسرتهم، بالإضافة إلى رغبتهم الجامحة في احتلال العرش والتحوّل إلى زعيم وقائد المجموعة التي ينتمي إليها، وحتى مواليد برج الأسد الذين لا يظهرون هذه الصفات إلا أنّها تكون كامنة بداخلهم مع انتظارهم الفرصة الملائمة لإظهارها والتحوّل من مجرد فرد عادي في المجموعة إلى زعيمها، كما يتحلّى مواليد برج الأسد بالصفات الرزينة التي يتمتع فيها هذا الحيوان، والتي تتمثل في الهدوء والهيبة الكبيرة التي يشعر بها من حوله لمجرد وجوده في المكان، وذلك لصراحته المطلقة في توجيه الانتقاد والنصيحة لمن حوله دون أي مجاملات، بالإضافة إلى توجيه المدح والثناء لمن يستحق ذلك ممن حوله.

عواطف الحبّ والانتماء من المشاعر السامية التي يؤمن بها مواليد برج الأسد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، كما يعتبرون الحبّ حاجة أساسية في حياتهم تماماً كالماء والتي تؤدي إلى فنائهم في حال انعدامها، لذا يكون من الصعب على العثور على أرمل أو أعزب من كلا الجنسين لهذا البرج، كما يتحلّى مواليد برج الأسد بكرم كبير قد يصل أحياناً إلى حد التبذير، وذلك لاعتبارهم مسئوولين عمن حولهم من أفراد مهما كانت صلة القرابة أو قوّة الصداقة.

حين تقعين كأنثى في غرام الرجل الأسد، فأنتِ من بين المحظوظات، وحين يقع رجل ما في غرام المرأة من برج الأسد، فهو حتماً ممّن ظفروا بالكثير.



إليكِ أبرز صفات الرجل من برج الأسد، عند وقوع الحب:

- الرجل الأسد عطوف حنون ومرهف الحس، عند وقوع الحب، بل يكاد يكون من أكثر الرجال رقة وسرعة في التأثر حيال اللمسات العاطفية البسيطة.



- يميل الرجل الأسد إلى استعراض مهاراته العشقية والغرامية بمجرد الوقوع في الحب. لذا، فإن اللمسات العاطفية الحنونة من تخصصه بامتياز.



- يميل الرجل الأسد للغيرة على من يحب. لذا، احرصي ألا تثيري غيرته وكرّسي في ذهنه أنكِ له وحده وليس لسواه.



فيما يلي أبرز صفات المرأة من برج الأسد، في حال دخل الحب حياتها:

- تمتاز المرأة من برج الأسد بالعاطفة الجياشة وبالحب الذي تغدقه على كل من تعرفهم وعلى رأسهم من تختاره شريكاً لحياتها.



- تختلط مشاعر الحب جميعها لدى المرأة من برج الأسد؛ إذ تكون حبيبة وصديقة وأم وابنة في الوقت ذاته، ما يجعلها حبيبة فريدة من نوعها.



- لا ترنو المرأة من برج الأسد لتملّك من تحب، بل هي تهدي عاطفتها من دون النظر للمقابل المعنوي ولا المادي. تمتاز بانها امرأة تعطي أكثر مما تأخذ.

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