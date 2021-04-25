تعرف على صفات برج الثور في الحب

يرمز برج الثور في العادة للحسابات العقلانية التي يقوم بتغليبها على تلك العاطفية المندفعة، ما يجعل من لعبة الحب معه لعبة عنيفة وقوية وذات أبعاد محسوبة.

إن كنتِ امرأة برج الثور، فإنك تستهوين الرجال الذين يريدون للمرأة أن تبقى قوية ثابتة حتى في أشد حالات الحب، وإن كنتَ رجلاً من برج الثور، فلعل النسوة يرغبن ويتقن دوماً لرؤية جانبك العاطفي الوجداني بعيداً عن حسابات العقل.



فيما يلي أبرز صفات امرأة برج الثور عند وقوع الحب:

- تخشى امرأة برج الثور من كشف مشاعرها مباشرة، لذا هي تعمد للمراوغة والإخفاء، لكنها بمجرد أن تعترف بحبها ستغرق حتى أذنيها في حالة العشق.



- لا تحب امرأة برج الثور أن تعاملها كما لو كانت ساذجة أو قليلة الخبرة في الحب، بل عليك التعامل معها بأسلوب واثق هادئ وأن تمنحها مساحتها الخاصة في التفكير والتصرف وأخذ القرار.



- لا تتعنّت في رأيك مع امرأة برج الثور؛ ذلك أن الحب لا يعطّل شخصيتها ولا تفكيرها، بل يمنحها مزيداً من القوة والثبات.

فيما يلي أهم صفات الرجل المحبّ من برج الثور:

- في الوقت الذي يميل فيه رجل برج الثور للحب والشهوانية، فإنه عمليّ ولا يغرق كثيراً في اللمسات الرومنسية.



- على المرأة التي ترغب بخوض علاقة حب مع برج الثور أن تخاطب عقله في المقام الرئيس. إن هي أمسكت بزمام عقله وتفكيره، فسيكون طوع يديها لاحقاً.



- لا تحاولي محاصرة الرجل من برج الثور، وامنحيه خصوصيته الكافية وأغدقي عليه بالحب لكن من دون تضييق على مساحته الخاصة.

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