يتميّز برج الحوت بخياله الواسع حيث يساعده ذلك في الإبداع والإتقان في مجال عمله

برج الحوت هو آخر الأبراج الفلكية الاثني عشر من دائرة البروج الفلكية، تمرّ الشمس من هذا البرج من 19 فبراير إلى 20 مارس. كما يتميز مولود برج الحوت بعشقه للخيال، وكثرة العطاء، والرومانسية، ويتميّز أيضاً بامتلاكه الثقة العالية بنفسه، حيث تدفعه هذه الثقة إلى الإبداع بلا حدود، كما أنّه عاطفيّ وحسّاس.

وفي هذا المقال نقدم لكم صفات برج الحوت في العمل والصداقة:

برج الحوت والصداقة

يبحث مولود برج الحوت عن الصديق الحسّاس، والكريم، والعاطفي، والوفيّ مثله، فهو يحب الصديق ويحترمه، ولا يخفي أي سرعنه؛ لأنه يعتبره أخاً، كما أنه يفهم الصديق بسرعة، ويفهم مزاجه وتقلّباته، لذلك يتوجّه إليه الصديق دائماً لأخذ النصيحة، فهو يساند صديقه في جميع مشاكله ويساعده في الوصول إلى الحلول المناسبة.

أما برج الحوت والعمل

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، حيث يساعده ذلك في الإبداع والإتقان في مجال عمله، وخاصّة في مجال الفنون الإبداعيّة، والرسم، والنحت، وكتابة الروايات، وخاصّة الروايات الخياليّة والأسطوريّة، وهذا ما يميّز مولود الحوت في عمله، لكنه دائماً ما يقع في فخ الشكّ والتردّد عندما يتعلّق الأمر باتخاذ القرارات، ويكره النظام، ويحب الانفعالية، كما أنّ الملل يضعف من إنتاجيته ويقلل من إتقانه في العمل، لذلك يحب الأعمال المشتركة التي تحتاج روح التعاون والمشاركة.

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