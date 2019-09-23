تتكوّن الأبراج الفلكية من اثني عشر برجاً، وهي الحوت، والعذراء، والميزان، والأسد، والثور، والسرطان، والجدي، والجوزاء، والحمل، والعقرب، والدلو، والقوس، ولكل برج صفات خاصّة به، وصفات يشترك بها مع الأبراج الأخرى.

وسنتعرّف في هذا المقال على صفات برج الميزان:

1- نقاط القوة: عادل، واجتماعي، ودبلوماسي، ومتعاون، وكريم.

2- نقاط الضعف: حقود، وغير حاسم، ويلعب دور الضحية دائماً، ويتجنّب المواجهة مع الآخرين.

3- العلامات الكاريزمية: رشيق، وجذاب، ولا يمتلك ملامح حادة، وبنيته متوسطة.

4- الأمور التي يحبها: المحبة، والمشاركة مع الآخرين، والتنزه في الأماكن التي تكون خارج المنزل، واللطف.

5- الأمور التي يكرهها: العنف، والظلم، والتشبه بالآخرين، والصوت العالي.

6- الأماكن التي يفضّل التواجد فيها: الأماكن الجميلة والتي يوجد فيها تناغم، ومشاركة الآخرين في النشاطات، والأجواء الاجتماعيّة.

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