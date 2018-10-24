صفات رجل العقرب في الحب

قد يظهر رجل العقرب للكل بأنه غير عاطفي ولكنه في الحقيقة هو غير ذلك

قد يظهر رجل العقرب للكل بأنه غير عاطفي ولكنه في الحقيقة هو غير ذلك، حيث إن بداخله يحمل الكثير من الحب والعواطف ولكن يصعب عليه إظهارها كونه يحب السيطرة والتحكم بكل شيء، وبذلك فإن أول شيء يتحكم به جيداً هو مشاعره وعواطفه، وعندما يتأكد ويرتاح من مشاعره تجاه أحد فإنه يكشف عن ذلك بكل صدق ووضوح فهو شخص يحب بشغف، كما يمتلك شخصية قوية وجذابة يصعب تفاديها، وفي علاقاته العاطفية عادة ما يميل إلى الغموض، وهذا ما يجعل شريكته تعمل جاهدة من أجل التعرف على شخصيته وفهمه أكثر، يحب الجلوس وقضاء الوقت مع عائلته وأصدقائه كثيراً، ويتجنب الاقتراب من الأشخاص المتصنعين ممن على غير حقيقتهم.

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