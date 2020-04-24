صفات سلبية تدمّر زواجك

المشاكل الزوجية قد لا تشكّل خطراً على الزواج، فهناك دائماً سبيل لمناقشتها والتوصل إلى حلول، ولكن الصفات السلبية أو السلوكيات التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين، تُعد مصدراً للخطر وقد تؤدي إلى تدمير الزواج إذا لم يتم التفكير فيها وتعديلها. وفيما يلي 6 صفات سلبية للزواج، تعرّفي إليها وكافحيها للحفاظ على زواجك..



1- المقارنات

المقارنة بين زوجك وأي رجل آخر، أو المقارنة بين حياتك الزوجية وحياة الآخرين يغذي مشاعر السخط، كما يشعر زوجك بالإحباط وعدم التقدير، ما قد يدمر حياتك الزوجية في المستقبل.

تأكدي أنكِ لا تعرفين ما يدور في حياة الآخرين سوى الصورة العامة التي يصدرونها، وقد تكون حياتك أفضل، لذا توقفي عن المقارنات، وأظهري الامتنان لما تمتلكينه في حياتك.



2- السخط

السخط يشبه المقارنات، فكلاهما نابع من التركيز على السلبيات، وعدم الرضى، ويمكنك التخلّص من الشعور بالسخط عبر التركيز على الإيجابيات الموجودة في حياتك، وتقبّل الأشياء البسيطة التي يمكن التعايش معها.



3- الغضب والضغائن

عدم مناقشة مشاكل الزواج والوصول إلى حلول ليس أمراً صحياً، فهو يؤدي إلى تراكم الضغائن، وينمّي الشعور بالغضب، وبالتالي فهو يسبب تدمير الزواج.

تعوّدي أن تناقشي مشاكلك مع زوجك، وأن تعبّري عن أفكارك السلبية، وتحاولي الوصول إلى حلول مع زوجك حتى لا تسمحي للغضب باجتياح حياتك الزوجية وتدميرها.



4- الكبرياء

من الصعب التعايش مع شريك حياة لا يدرك أخطاءه، ولا يقبل بالتغيير من نفسه أو تعديل سلوكه، ويذهب دائماً إلى الحل السهل، وهو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

5- الأنانية

الأنانية هي عكس الحب، فالحب والزواج يعتمدان على العطاء، القدرة على رؤية احتياجات ورغبات الشريك، لا التركيز على النفس والرغبات الشخصية فقط.



6- الكسل

العلاقات طويلة الأمد مثل الزواج تحتاج إلى بذل الجهد باستمرار من أجل الحفاظ عليها، لهذا فإن كسل أحد الطرفين وعدم تقديمه أي مبادرات لحماية الزواج، هو بمثابة آلة لتدمير الزواج بصورة خفية.



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