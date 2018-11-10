صفات غير موجودة في برجك..اكتشفيها!
هل يمتلك مولود برج الثور صفة برود الاعصاب؟؟ (shutterstock.com)
تختلف شخصية كل فرد عن الآخر بناء على مقومات كثيرة منها التربية والبيئة المحيطة والمواقف التي تعرض لها، وتساعدنا الأبراج في معرفة المزيد عن الشخصيات.. إليكم كل برج والصفات التي الغير موجودة به ..
صفات غير موجوده في ..
العقرب:
- المرونة
- الوضوح
- اللامبالاة
الجوزاء:
- ثبات الحركة والحال
- الصمت
- هدوء البال
القوس:
- الحذر
- الدبلوماسية
- التمهل
الثور:
- الاستسلام
- برود الاعصاب
- التسرع
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الحوت
- قوة الارادة
- الواقعية
- البرود
الأسد:
- التمهل
- ثبات المزاج
- مرونة الرأي
الميزان :
- الواقعية
- ثبات الرأي
- التخاذل
الجدي:
- الاستسلام
- هدوء البال
- المخاطرة
العذراء:
- التناسي وتمرير الأشياء
- المخاطرة
- الكسل
الحمل:
- التخطيط
- التفكير قبل التحدث
- الصبر
السرطان:
- المخاطرة
- سرعة التأقلم
- التفاؤل
الدلو :
- التفاؤل
- العاطفة المبالغة
- الإرادة القوية
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