صلاة عيد الأضحى وآدابها

صلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النساء والرجال والأطفال بحضورها حتى لو كان عند النساء عذر يمنع عن صلاة الضحى.

متى تبدأ صلاة عيد الأضحى؟

تبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة تقريباً وتمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بحوالي 20 دقيقة تقريباً.

مكان أداء صلاة عيد الأضحى

يفضل بعض العلماء أن تقام صلاة عيد الاضحى في الخلاء خارج المسجد، أما الشافعية يرى أن صلاة عيد الأضحى داخل المسجد أفضل.

عدد ركعات صلاة عيد الأضحى

عدد ركعات صلاة عيد الأضحى ركعتان كهيئة غيرها من الصلوات، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة.

سنن صلاة عيد الأضحى

من سنن صلاة عيد الأضحى أنها تصلى جماعة ويجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة مع الخلاف في ذلك.

وللمأموم أن يجهر بالتكبير إن شاء أن ينتظر الإمام بين كل تكبيرتين بقدر ما يذكر الله تعالى بنحو قوله:" سبحان الله، الحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر".

أن يقرأ الإمام بعد سورة الفاتحة بسورة الأعلى وفي الأولى والغاشية في الثانية أو بسورة ق في الأولى والقمر في الثانية، وان يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، يكثر فيهما من التكبير، ويفضل بينهما بجلسة قصيرة، ويستحب للناس استماع الخطبة.

بعض الأحكام لصلاة عيد الأضحى

إن حظر المصلى وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لا يقضيها، وغن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير.

حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى

حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى، أن من فاتته صلاة عيد الأضحى فأحب قضاءها صلاها ركعتين على صفة صلاة عيد الأضحى بتكبيراتها.

سنن صلاة عيد الأضحى

يستحب الغسل للصلاة الطيب للرجال.

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كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالمنزل

الناس لا تشعر بالعيد إلا عندما يقومون بصلاة العيد، كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالمنزل تكون صلاة العيد ركعتان، ويبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" وهو دعاء مستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتاً يكفي لقول المأمومين وقوله: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".

ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم، ولا ينبغي أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد، فليس لصلاة العيد في المنزل خطبة.

التشهد في الصلاة

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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