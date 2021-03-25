صلصة الرانش المنزلية

تعلمي معنا طريقة تحضير صلصة الرانش كريمية ، المنعشة ، والمليئة بالأعشاب والتوابل اللذيذة. رشي على سلطتك المفضلة أو استخدميها كغموس للخضروات ورقائق البطاطس !

المكونات:

¼ كوب مايونيز

¼ كوب زبادي عادي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

3/16 ملعقة صغيرة ثوم مطحون

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً

1 بصلة خضراء مفرومة ناعماً

فلفل مكسر طازج

1/8 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

1 ملعقة كبيرة حليب (اختياري)

الطريقة:

يُمزج كل المكونات في وعاء ويقلب حتى يمتزج.

استخدمي التتبيلة فورًا أو ضعي أفضل نكهة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة للسماح للنكهات بالخلط.

احفظي صلصة الرانش في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

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